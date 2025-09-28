El CE Manresa perd per la mínima al camp del Vilanova i la Geltrú (1-0)

El CE Manresa ha encaixat aquest diumenge la seva primera derrota de la temporada, al camp del CF Vilanova i la Geltrú. Un solitari gol de Zourdinne al minut 27 ha decidit el matx (1-0), en un enfrontament on els manresans han dominat la segona part però sense encert ofensiu i en que un gol mal anul·lat de Momoh hauria pogut canviat el sentit del partit.
Un inici amb contratemps
El partit ha començat de manera desfavorable per al conjunt del Congost. Al minut 15, Joel ha patit una lesió al genoll amb apariència greu i ha estat substituït per De Pedro. Poc després, al 27', el Vilanova s'ha avançat amb una rematada de Zourdinne que acabaria sent l'únic gol del duel.
Domini manresà i polèmica arbitral
A la represa, el CE Manresa ha portat el pes del joc i ha gaudit de les ocasions més clares. El moment més destacat ha arribat al minut 60, quan Momoh ha marcat de cap en rematar una falta lateral. Tot i ser en posició reglamentària, l'acció ha quedat invalidada per un fora de joc inexistent assenyalat per l'àrbitre.
Tot i insistir fins al final, els manresans no han pogut repetir les remuntades de les dues jornades anteriors i han marxat de Vilanova amb la primera ensopegada de la temporada.
Mirant cap al Congost
El CE Manresa afrontarà la cinquena jornada amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. El pròxim compromís serà diumenge vinent, 4 d'octubre, al Congost, contra el Lleida Esportiu, un dels clubs històrics del futbol català.