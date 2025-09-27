El CB Artés continua invicte amb una tercera victòria a la Súper Copa (58-74)

El CB Artés ha sumat aquest dissabte la seva tercera victòria consecutiva a la Súper Copa de bàsquet, competició en què s'estrena aquesta temporada. Els bagencs han superat el JAC Sants Barcelona per 58-74 en un partit marcat pels bons inicis i per la capacitat de recuperar el control en els moments més ajustats.
Un inici demolidor
El primer quart ha deixat clar el domini visitant: un parcial de 8-20 que ha encarrilat el triomf. Tot i això, els barcelonins han reaccionat abans del descans i han reduït diferències fins al 29-39 amb què s'ha arribat a la mitja part.
Reacció local i resposta bagenca
A la represa, el JAC Sants ha pressionat fort i s'ha situat a només set punts (48-55) al final del tercer quart. Però a l'últim període l'Artés ha tornat a mostrar solidesa i encert ofensiu per acabar tancant el partit amb un clar 58-74.
Protagonistes de l'anotació
Xavier Roqueta, amb 22 punts, i Eduard Mas, amb 17, han estat els màxims anotadors d'un CB Artés que ha demostrat tenir recursos per resoldre un duel exigent fora de casa.
Mirant cap al proper repte
Amb aquest triomf, el CB Artés manté un inici immaculat amb tres victòries en tres jornades. La propera cita serà davant l'afició, el divendres 4 d'octubre a 1/4 de 7 de la tarda, contra el Ramon Soler CB Salt, un altre examen per comprovar la solidesa de l'equip en aquesta nova competició.