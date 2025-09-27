El Manresa CBF cau a semifinals de la Lliga Catalana de LF2 davant la UE Mataró

El Manresa CBF ha quedat eliminat de la Lliga Catalana de LF2 després de perdre a semifinals contra el Romakuruma UE Mataró (41-48) en el partit disputat a Llinars del Vallès. L'equip manresà, que aquesta temporada debutarà en categoria estatal després de l'ascens aconseguit la temporada passada, no ha pogut certificar la seva presència a la final malgrat haver completat una fase de grups amb dues victòries i bones sensacions.
Una semifinal amb desavantatge des de l'inici
El duel contra la UE Mataró ha començat costa amunt per a les manresanes, que al final del primer quart ja perdien per 11-20. A la mitja part, el marcador reflectia un 20-29 i, tot i retallar distàncies al tercer quart (31-37), les del Nou Congost no han aconseguit capgirar la dinàmica, caient finalment per 41-48. Mariona Teixidó (12 punts) i Elia Páez (11) han estat les jugadores més destacades en atac.
Una estrena positiva a la competició
Malgrat la derrota, el Manresa CBF ha signat una estrena meritòria a la Lliga Catalana de LF2. En la fase de grups es va imposar amb solvència al Talenom Boet Mataró (45-72) i al GEiEG Pacisa (59-53), assegurant així la seva classificació per a la fase final.
Debut a la Lliga Femenina 2
Amb la participació en la competició catalana completada, les manresanes posen ja la mirada en l'inici de la Lliga Femenina 2. El seu debut estatal tindrà lloc el proper diumenge 5 d'octubre (12.30 h) a Avilés, davant l'Abril ADBA Sanfer, en el que serà el primer pas del club en la nova categoria.