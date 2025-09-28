El Covisa Manresa frega la primera victòria però cedeix al final davant Les Corts (4-5)

El Covisa Manresa ha deixat escapar tres nous punts i continuen sense sumar aquesta temporada. El partit contra Les Corts ha estat vibrant, però no ha somrigut ls interessos bagencs. Els manresans han aconseguit remuntar un marcador advers fins al 4-3, però Les Corts ha capgirat novament el partit en els últims instants i s'han endut la victòria per 4 a 5.
Un inici igualat i avantatge visitant
Els primers minuts de partit han mostrat equilibri entre tots dos equips, sense un dominador clar ni ocasions de perill destacades. Tot i això, Les Corts han aprofitat dues accions gairebé calcades per situar-se 0-2 al marcador. Franc Cortés ha obert la llauna al minut 13 amb un llançament de falta i, només dos minuts després, Pol Terrino ha culminat una desmarcada a l'esquena de la defensa per ampliar l'avantatge.
El Covisa Manresa, però, no s'ha despenjat del partit i ha retallat diferències abans del descans. Al minut 17, Llucià ha culminat una acció individual des de la banda dreta per posar l'1-2 i mantenir vives les opcions manresanes.
Remuntada i reacció manresana
A la represa, Les Corts ha tornat a colpejar ben aviat. Al minut 25, Batllori ha sorprès amb un xut llunyà que significava l'1-3. L'escenari obligava el Covisa Manresa a reaccionar, i els locals ho han fet amb els seus millors minuts del que portem de temporada.
Abdel s'ha erigit en protagonista absolut amb tres gols en només cinc minuts (29', 32' i 34'), que han capgirar el marcador i han situat per primer cop els manresans per davant (4-3). El Pujolet ha vibrat amb una remuntada que semblava encarrilar la primera victòria del curs.
Desenllaç cruel als últims segons
Quan faltaven cinc minuts per al final, Terrino ha tornat a empatar per als visitants (4-4). Malgrat que Asis i Llucià han tingut opcions clares per tornar a posar al davant el Covisa Manresa -amb una pilota salvada sota pals i una acció en què Llucià ha superat el porter però no ha trobat porteria-, el desenllaç ha estat cruel.
A només 20 segons de la botzina final, Aleix Blasco ha culminat un contraatac dels barcelonins aprofitant una descoordinació defensiva manresana per signar el 4-5 definitiu.