El cabrianenc Roger Hinojo debuta a la lliga de Primera Divisió amb l'Espanyol

El cabrianenc Roger Hinojo ha debutat aquest diumenge a La Liga, la lliga de futbol de Primera Divisió, entrant en el minut 82 del partit que el RCD Espanyol ha acabat perdent 1-0 a Vila-real. El lateral bagenc ha entrat al camp substituint Carlos Romero i ha acabat jugant tretze minuts comptant el temps afegit. Durant aquest temps, l'Espanyol ha tingut dos jugadors del terme de Sallent sobre el terreny de joc, comptant el porter Joan Garcia, que també és de la població bagenca.

Roger Hinojo, que té fitxa de l'Espanyol B, ha disputat aquesta temporada quinze partits amb el filial perico a Segona RFEF, on ha marcat un gol. No és la primera vegada que Hinojo és convocat per Manolo González, però fins aquest diumenge no havia saltat al terreny de joc.