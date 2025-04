El CE Manresa perd a Peralada i diu adeu al play-off (2-1)

El CE Manresa tornarà a jugar a la Tercera RFEF la propera temporada després de perdre qualsevol opció matemàtica d'entrar en el play-off d'ascens a Segona RFEF. La derrota al camp del CF Peralada, 2-1, ha certificat el que ja semblava inevitable jornades enrere: sense guanyar és impensable optar a l'ascens.

Els blanc-i-vermells han competit a l'Alt Empordà i han tingut contra les cordes un dels equips més forts del grup. Però com massa vegades ha passat durant aquesta segona volta, un gol a la recta final, en aquest cas ja en temps afegit, ha tornat a suposar una nova derrota per als bagencs. L'empat, però, tampoc no hagués servit per mantenir les opcions.

Al minut 27, Khalid rematava al fons de la xarxa de Pulido una centrada per l'esquerra de Bamta. Els homes de Sergi Trullàs no han abaixat els braços. Al 75 Antonio Romero executava una excel·lent falta que suposava l'empat i posava els blanc-i-vermells amb possibilitats d'una victòria que hagués estat molt important. Ja amb el temps afegit, al 93, Aleja establia el marcador final que certificava la victòria local i l'adeu dels manresans a qualsevol opció d'ascens.