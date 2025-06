El CE Manresa ha anunciat la incorporació del jove porter de 19 anys Quim Borràs per a la proper temporada. Borràs prové del CE Mercantil, on ha estat capità a la Divisió d'Honor Juvenil. El porter ha firmat per a les properes dues temporades.

Aleix Díaz continua a l'equip

El club també ha anunciat a les xarxes socials que el mitjapunta manresà Aleix Díaz continuarà una temporada més al Congost. Amb aquesta, serà la quarta temporada de Díaz vestint la samarreta blanc-i-vermella.