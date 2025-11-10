El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès triomfa amb 15 medalles al rànquing provincial

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha protagonitzat una actuació excel·lent al 2n Rànquing Provincial de Barcelona en la categoria infantil, on ha sumat 15 medalles -set d'or, tres de plata i cinc de bronze- en una demostració de nivell i regularitat dels seus joves judokes.
Domini absolut amb set ors
El CTJBM ha mostrat una clara superioritat en diverses categories, tant en la modalitat femenina com en la masculina.
En categoria femenina, les campiones van ser:
- Txell Fenoy (Club Judo Moià, -36 kg),
- Bruna Rafat (Esport7, -44 kg),
- Nina Rafat (Esport7, -48 kg) i
- Noa Lozano (Esport7, +63 kg).
En categoria masculina, van aconseguir la medalla d'or:
- Gerard Casasayas (Esport7, -42 kg),
- Lluc Campanario (Club Judo Moià, -50 kg) i
- Guillem Domingo (Club Judo Moià, -55 kg).
Aquests resultats van situar el CTJBM entre els equips més destacats de la competició i van consolidar el seu prestigi com a referent del judo formatiu al territori.
Tres plates i cinc bronzes per completar un podi d'èxit
La bona actuació de l'equip es va completar amb tres medalles de plata per a:
- Júlia Herrero (Esport7, -57 kg),
- Martí Vinyals (Club Judo Moià, -42 kg) i
- Carles Campanario (Club Judo Moià, -50 kg).
I amb cinc bronzes, que van ser per a:
- Lotta Gallego (Esport7, -40 kg),
- Suri Gundin (Esport7, -48 kg),
- Laia Coma (Club Judo Moià, -57 kg) i
- Damià Bujor (Esport7, -60 kg).
A més, Oriol Corcuera (-42 kg) i Cesc Valls (-50 kg) van obtenir la cinquena posició, confirmant una participació molt competitiva de tot el conjunt.
També es va destacar l'esforç d'Arnau Torras i David Basora (+66 kg), que van completar la representació bagenca i moianesa amb una actuació meritòria.
Propera cita: la Copa Espanya Infantil i Cadet
Els bons resultats obtinguts en aquest segon rànquing provincial reforcen la confiança del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès de cara als pròxims reptes esportius.
L'equip infantil ja es prepara per afrontar la Copa Espanya Infantil i Cadet de Barbastro, una competició d'àmbit estatal on els joves judokes buscaran mantenir el nivell i continuar sumant experiència davant rivals de major exigència.