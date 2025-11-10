Empat intens al derbi manresà entre la Pirinaica i el Gimnàstic (1-1) en una jornada positiva per als bagencs

El derbi manresà de Primera Catalana entre la Pirinaica i el Gimnàstic Manresa ha acabat amb empat a un gol, en un duel molt disputat i amb alternatives. El Joanenc ha sumat la seva primera victòria de la temporada i el Cardona s'ha imposat amb autoritat al camp del Sants, completant una bona jornada per als equips bagencs.
Igualtat i emoció al derbi manresà
La Pirinaica i el Gimnàstic Manresa han signat un empat (1-1) en el derbi disputat aquest cap de setmana, en un partit intens i equilibrat al camp de la Pirinaica. Els locals s'han avançat al minut 32 amb un gol de Biel Rodríguez, per situar l'1-0.
El conjunt visitant, però, ha insistit fins al final i ha trobat el premi a la seva constància al minut 83, quan Onan Quesada ha marcat el gol de l'empat definitiu.
Primera victòria del Joanenc
El Joanenc ha aconseguit aquest cap de setmana la seva primera victòria de la temporada, derrotant per 1-0 l'Unificación Llefià. El gol del triomf l'ha marcat Julià Jou al minut 47, just començar la segona meitat, en un partit seriós i treballat per part dels de Sant Joan de Vilatorrada.
El Cardona s'imposa amb solvència al camp del Sants
El Cardona ha completat una gran actuació al camp del Sants, on s'ha imposat per 1-3. Els gols bagencs han estat obra d'Iker Navarro (minuts 33 i 86) i Antonio Roldán (minut 44). L'únic gol local l'ha marcat Cristian Fabregat al minut 89, quan el partit ja estava decidit.