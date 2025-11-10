La Fira Medieval d'Oficis de Súria tanca una edició multitudinària amb focs i homenatges

Súria ha posat punt final aquest diumenge a la 22a Fira Medieval d'Oficis amb una gran festa de cloenda a la plaça Major del Poble Vell, marcada per un espectacle de focs artificials, música i dansa, i per un homenatge molt emotiu als antiquaris del carrer Sant Cristòfol, figures emblemàtiques del certamen. L'edició d'enguany ha destacat per l'alta afluència de visitants i l'increment d'activitats, consolidant la fira com un dels grans esdeveniments culturals de la Catalunya central.
Un homenatge a la memòria viva de la Fira
El moment més emotiu de la jornada ha estat l'homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol, una parella de personatges que han estat part essencial de la Fira des de les primeres edicions. L'alcalde Albert Coberó i el regidor de Cultura i Turisme Albert Fàbrega han lliurat un reconeixement a Fulgenci Martínez i Cándida Plasencia, veïns del Poble Vell que els han encarnat durant anys.
L'acte ha comptat amb la participació musical dels Grallers del Poble Vell i de Berros de la Cort, que han actuat davant el local on, any rere any, s'ha exposat la mostra d'antiguitats de la fira. La celebració ha culminat amb una gran festa de cloenda a la plaça Major, a càrrec dels Jueus de l'Aixada i del mateix grup Berros de la Cort, en un ambient ple de color, música i germanor.
Més activitats i novetats
La jornada de diumenge havia començat amb la tradicional representació de l'arribada de la Castlana de Súria, i ha incorporat enguany noves activitats de caràcter divulgatiu, com una xerrada sobre els costums culinaris de l'Edat Mitjana i el col·loqui amb projecció del documental Pega negre, or negre, dedicat a l'antic ofici de pegaire.
Un dels espais més celebrats d'aquesta edició ha estat el nou Espai Petits Cavallers, al carrer del Roser, amb jocs i activitats infantils que han tingut una gran acollida. L'increment de xerrades, tallers i propostes de descoberta històrica ha estat un dels trets distintius d'aquesta 22a edició, que ha combinat música, dansa, recreacions, espectacles i artesania amb la implicació de moltes entitats i voluntaris del municipi.
Una fira que creix amb el poble
La Fira Medieval d'Oficis està organitzada per l'Ajuntament de Súria, sota la coordinació de l'àrea de Turisme i amb la col·laboració de diverses àrees municipals. L'esdeveniment compta amb el suport del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Amb el castell de focs i la festa de cloenda, Súria tanca una edició especialment lluïda i participada, que confirma la vitalitat d'una fira que combina tradició, cultura popular i història viva al cor del Poble Vell.