El CN Manresa cedeix en el tram final davant l'Alcorcón en un duel molt igualat (8-11)

L'Adbisio ETL Global CN Manresa va veure com se li escapava un partit molt equilibrat davant el CN Ciudad de Alcorcón (8-11) en un darrer quart decisiu, en què els madrilenys van saber aprofitar el desencert ofensiu dels bagencs per capgirar el marcador i acabar imposant-se amb una diferència més àmplia del que reflecteix el desenvolupament del joc.
Bon inici dels manresans
El partit va començar amb un CN Manresa sòlid i ordenat, que va saber imposar un joc pausat i sense precipitacions durant el primer quart. Els bagencs van controlar el ritme del partit i van generar bones opcions en atac, fet que els va permetre tancar els primers vuit minuts amb avantatge de 3-2 al marcador. Els gols locals van ser obra de B. Fernàndez, amb dues dianes, i de R. Serra, en un inici que va deixar la sensació que el resultat podia haver estat fins i tot més ampli.
Igualtat abans del descans
El segon període va mantenir un guió molt similar, amb alternatives constants i un joc equilibrat entre ambdós equips. Tot i això, un penal fallat pels manresans va impedir que els de casa poguessin consolidar la seva superioritat momentània. Aquesta acció va acabar tenint pes en el desenvolupament del partit, ja que es va arribar al descans amb empat a quatre gols al marcador. En aquest segon quart, l'únic gol del CN Manresa el va anotar novament R. Serra, mantenint viu l'equip en un duel molt ajustat.
Avantatge local abans del tram decisiu
Després del pas pels vestidors, el conjunt de les piscines Manel Estiarte va recuperar el control del marcador. Amb un gol d'A. Leon i un altre d'I. Martínez, el CN Manresa va aconseguir situar-se de nou per davant i arribar a l'inici del darrer quart amb un ajustat 7-6, però amb la sensació de tenir el partit sota control i opcions clares d'endur-se els punts.
Un últim quart clau
Els darrers vuit minuts van acabar sent determinants. La precipitació en atac dels manresans, quan encara disposaven de jugades per mantenir la iniciativa en el marcador, va contrastar amb la solidesa defensiva dels visitants. El porter del CN Ciudad de Alcorcón es va convertir en una peça clau, actuant com un autèntic mur i limitant els locals a un sol gol en tot el període final.
Aquest únic gol del CN Manresa va arribar ja en el minut final, obra de M. Puerta, quan el partit estava pràcticament decidit. En paral·lel, els madrilenys van saber aprofitar els espais generats pel risc assumit pels de Torilo per ampliar la diferència al marcador. En aquest tram final, el màxim golejador castellà, C. Dolhaberriague, va completar un repòquer de gols que va acabar de decantar el duel fins al 8-11 definitiu.
La classificació, encara oberta
Malgrat la derrota, el CN Manresa continua depenent d'ell mateix per assegurar-se una plaça entre els quatre primers classificats. Actualment, els bagencs ocupen la quarta posició i tenen per davant dos compromisos clau: una visita a la piscina del CW Navarra i un partit a casa davant la N de Portugalete. Dos duels decisius que marcaran les opcions del conjunt manresà en aquest tram final de la competició.