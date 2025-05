El CN Manresa Fibracat perd a la piscina del Barcelona WC en els últims instants (10-9)

El CN Manresa Fibracat ha perdut a la piscina del Barcelona WC, 10-9, amb un últim gol de les de Sant Feliu a falta d'1'7" per al final. Les manresanes s'han desplaçat al Baix Llobregat sabent de la importància del partit per continuar escalant en la classificació. Un triomf significava superar el rival a la taula i un plus de motivació de cara a la resta de la temporada.

Així, el primer quart ha estat per a les visitants, amb un clar domini en el joc i el marcador, això sí, sense poder escapar-se de manera clara. Els gols bagencs han estat de Fernández, A. Serracanta, Peirón i N. Serracanta.

En el segon quart, malgrat els gols d'A. Serracanta i César, les locals aconseguien donar la volta al marcador i arribar a l'equador en avantatge, 7-6. Tot estava per decidir.

L'empat a un gol en el tercer parcial, amb gol manresà de César, deixava el partit obert a falta de vuit minuts. Després que les locals es posessin 9-7, les manresanes empataven amb gols d'A. Serracanta i César, a falta de dos minuts escassos. Una expulsió per costat, que les locals aprofitaren, ha sentenciat el partit a falta de poc més d'un minut.