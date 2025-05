El CN Manresa remunta al CN Martorell i jugarà la final de Primera Divisió (17-9)

En dos minuts i mig el CN Manresa ja havia remuntat el gol de desavantatge que tenien respecte del CN Martorell del partit d'anada. El camí cap a la final estava obert. No ha estat fàcil, ja que els de Pérez han estat a prop en el marcador durant els tres primers quarts del partit, amb un joc anivellat, tot i que amb els del Bages sempre per davant. No ha estat fins al tram final, amb un últim parcial de 6-2, que l'eliminatòria quedava sentenciada 17-9.

Els manresans han superat les baixes per sanció que tenien i s'han mostrat amb il·lusió per intentar signar la doble corona, amb l'opció d'ascens a la lliga estatal i la d'aconseguir el títol de campió de Primera Catalana. A la final els espera el Barcelona Waterpolo Club que, a l'altre semifinal, ha eliminat al CW Sant Adrià.