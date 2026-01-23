El Covisa Manresa busca trencar la mala ratxa fora de casa a la pista de l'AE Les Corts

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte a la nit un nou repte a la Segona Divisió B amb la visita a la pista de l'AE Les Corts UBAE. El duel, corresponent a la divuitena jornada de lliga, arriba en un moment determinant del campionat, amb l'objectiu clar d'assegurar punts i posar fi a un any sense guanyar lluny del Pujolet.
Un duel de la segona volta
El partit, que es disputarà dissabte a 3/4 de 9 del vespre al pavelló de L'Illa de Barcelona, correspon a la divuitena jornada del Campionat Nacional de Segona Divisió B, Grup 3, i és el tercer compromís de la segona volta. El Covisa Manresa arriba a aquesta fase del campionat amb un balanç d'una victòria i una derrota en els dos primers partits disputats.
L'enfrontament pren especial rellevància per al conjunt manresà, que es marca com a objectiu assegurar els punts en joc i aconseguir una victòria a domicili, un repte pendent des de fa un any. Trencar aquesta dinàmica negativa fora de casa és una de les prioritats del cos tècnic i del vestidor.
El rival i el context classificatori
L'AE Les Corts UBAE ha disputat fins ara nou partits com a local, amb un balanç equilibrat de tres victòries, tres empats i tres derrotes. El conjunt barceloní suma 26 punts a la classificació i ocupa actualment la novena posició del grup, fet que el converteix en un rival exigent, especialment al seu pavelló.
La jornada presenta, a més, un context favorable per als interessos del Covisa Manresa, ja que diversos rivals directes disputen els seus partits com a locals. El Bisontes Castellón visita la pista del Canet, considerada complicada; el CCR Castelldefels rep el Natació Sabadell; el Sant Quirze s'enfronta a l'Ibi, i el Lleida juga a l'Hospitalet. En aquest escenari, només el Covisa Manresa i el Playas afronten els seus compromisos com a visitants.
Baixes i convocatòria
Pel que fa a l'apartat esportiu, el Covisa Manresa afrontarà el partit amb diverses baixes. Checa no estarà disponible després d'haver estat indisposat durant tota la setmana. Tampoc ho farà Asis, que no tornarà a les pistes fins d'aquí a dos mesos a causa d'un trencament. Santa, per la seva banda, encara es troba en la fase final de la seva recuperació.
Davant aquestes absències, el cos tècnic ha incorporat a la convocatòria dos jugadors juvenils: Oriol Morros i Cristian Cañal, ambdós de Cervera.