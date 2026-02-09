El Covisa Manresa debutarà a la Copa Catalunya amb baixes i juvenils convocats

El Covisa Manresa encetarà aquest dimarts la seva participació a la Copa Catalunya amb el duel corresponent a la quarta fase contra el Molins 99 CFS, que es disputarà al pavelló municipal de Molins de Rei a partir de les 9 del vespre. Els manresans afronten el partit amb diverses baixes i amb la necessitat de recórrer a jugadors del planter, davant un rival de categoria inferior però que ja ha superat dues eliminatòries.
Debut a la competició amb una plantilla condicionada
El conjunt del Pujolet entra en joc en la competició després que les rondes prèvies hagin estat disputades per equips de categories inferiors. El Covisa Manresa ho fa amb una situació complicada a nivell d'efectius.
Estan confirmades les absències d'Aaron, lesionat dissabte a Canet; Ambrós, que continua recuperant-se d'una fissura a la costella, i també d'Asis i Santa, encara inactius. A més, Jordi Sánchez i Mujal són dubte després d'arrossegar molèsties del darrer compromís de lliga. Aquest escenari obligarà el tècnic a completar la convocatòria amb diversos jugadors juvenils, en un partit que també servirà per valorar possibles recuperacions de cara al compromís clau de diumenge contra el CCR Castelldefels.
Un rival que arriba rodat a la Copa
El Molins 99 CFS afronta el duel després d'haver superat dues rondes prèvies. A la segona eliminatòria va eliminar el Gelida per 1-4 i, posteriorment, va deixar fora el Sant Sadurní -equip de Tercera Divisió- després d'empatar a tres gols i imposar-se als penals.
A la lliga, el conjunt del Baix Llobregat ocupa la part baixa de la Divisió d'Honor Catalana, dues categories per sota del Covisa Manresa. Tot i això, els precedents recents a la competició fan preveure un partit exigent en què els bagencs buscaran imposar la seva superioritat competitiva malgrat les dificultats de plantilla.