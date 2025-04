El Covisa Manresa guanya el Playas de Castellón, però no convenç (3-1)

El Covisa Manresa s'ha imposat al Bisontes Playas de Castellón,3-1, però no ha fet un bon partit davant un equip que hauria pogut sortir de Manresa amb la permanència assegurada. No ha estat així gràcies a la gran actuació del porter local Imad.

A l'inici del partit als manresans els ha costat posar-se bé sobre el parquet davant un equip jove que li ha posat les coses difícils. Ha encetat el marcador el colomenc Antoñito donant una certa tranquil·litat als de Edu Blanco. Els castellonencs han tingut clares ocasions de gol però no han estat encertats, en molts casos per les aturades del porter local. Ha estat a poc per al descans quan Ricardo ha empatat el partit demostrant per què és el màxim realitzador del grup.

A la segona part s'ha mantingut la mateixa tònica del partit. El visitant De Los Rios ha estat expulsat per doble amonestació. El Covisa Manresa ha aprofitat la superioritat numèrica per anotar el segon gol al límit dels dos minuts reglamentaris. Era el pitjor moment dels castellonencs, però s'han sobreposat al tercer gol manresà creant nombroses ocasions ben interceptades per Imad. Ni amb el sistema de porter jugador no han pogut finalitzar les seves bones accions atacants.

La resta de la jornada no ha estat gaire favorable als interessos manresans, ja que gairebé tots els seus rivals directes s'han apuntat una victòria. El proper dissabte es viurà una última jornada frenética per entrar al play-off. Els sis primers classificats tenen partits entre ells. Amb horari unificat de les 6 de la tarda, el Covisa Manresa no depèn d'ell mateix per entrar a una de les primeres quatre places ni tampoc per classificar-se per a la propera Copa del Rei.

El Natació Sabadell rebrà als alacantins del Ye Faky amb el play off assegurat pero no el seu segon lloc actual. Industrias jugarà contra El Pilar Valencia amb el risc que els colomencs perdin la plaça de play-off a favor dels valencians, si són derrotats. El Covisa Manresa és qui ho te mes complicat ja que visita al campió Marlex Mataró, tot i que no s'hi juga res. Per darrere, l'Hospitalet, ara setè classificat, rebrà a Les Corts, equip que ja té la permanencia assegurada.

Un posible triple empat entre l'Hospitalet, Covisa Manresa i Ye Faki, beneficiaria als manresans, i també el particular amb l'Hospitalet, El Pilar Valencia i Ye Faky.