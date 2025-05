El Covisa Manresa perd a Mataró i tanca una temporada per oblidar (6-2)

El Covisa Manresa ha perdut clarament a la pista del Marlex Mataró, 6-2, i ha donat per finalitzada una temporada per oblidar, on no ha obtingut plaça ni per al play-off, ni per a la propera Copa del Rey. L'únic apunt positiu de la derrota a Mataró és el punt i final a una temporada gris, una de les més fosques dels últims anys. Sobretot, tenint en compte les expectatives generades, després de millorar una plantilla que l'any passat ja es va quedar a les portes de tocar el cel. Mesos després, l'equip encara no ha tancat les ferides d'aquell ascens frustrat el passat mes de juny al Pujolet.

Per rematar-ho, el Covisa Manresa ha ofert un partit vergonyós a Mataró. Els manresans havien de posar-hi intensitat i esperar altres marcadors favorables, però el conjunt d'Edu Blanco ha ofert la seva pitjor versió. Sense símptomes de treball per intentar accedir al play-off, i ni tan sols optar a una plaça de la Copa del Rei, la superioritat del Mataró, líder i campió del grup 3, ha estat incontestable des del primer moment. El 4-0 en el marcador a la mitja part ho deixa ben clar.

A la segona meitat, el Mataró fluïa amb un joc ràpid i amb molt de toc, i ha arribat a ampliar la diferència amb dos gols més (6-0). Abans, el visitant Antoñito havia errat un penal. Ni des dels sis metres hi havia opció de revertir la situació. Finalment, una acció d'Ambrós a porteria buida i una culminació d'Aarón han reduït diferències fins al definitiu 6-2, insuficient, però, per a maquillar el marcador.