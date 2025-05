El Manresa CBF suma la segona victòria i té l'ascens a tocar (60-56)

El Manresa CBF ha patit per derrotar el Xerez en la segona jornada de la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2. Les andaluses han dominat la primera part davant unes bagenques que no trobaven el seu lloc a la pista. A la segona part, la situació ha canviat. El conjunt local, acompanyat per un Nou Congost bulliciós, ha pres el comandament i anant de menys a més s'ha acostat un xic més al somni. La Salle Versia serà dissabte el darrer obstacle. En cas de triomf, l'ascens serà un fet. En cas de derrota, caldrà mirar altres marcadors i potser haver de jugar una repesca diumenge.

Maria Sall ha inaugurat un marcador que ha tingut molt poc ritme al tram inicial (3-3, minut 5). Les imprecisions, les pèrdues de pilota i els contactes eren una constant. La visitant Ugochukwu feia quatre punts seguits per donar el primer avantatge al Xerez. El triple de Queralt Ribera trencava una sequera manresana que feia estona que durava i impedia que les andaluses tinguessin l'oportunitat de marxar en el marcador.

El Manresa CBF no aconseguia trobar una bona línia de joc. Aquesta mala dinàmica l'ha aprofitat el Xerez per obrir una petita escletxa al marcador (8-15, minut 13). A part de la mala selecció de tir, les bagenques es veien superades en la lluita pel rebot. Només Queralt Ribera veia anella amb continuïtat. El tercer triple del seu compte particular ha encetat un parcial de 7-0 que igualava la confrontació (20-20, minut 18). Quatre punts finals de les campiones d'Andalusia obligava el Manresa CBF a remuntar als segons vint minuts (22-26).

Les locals han sortit millor a la represa. Un parcial de 8-2 igualava de nou el partit amb aportació destacada d'Iona Garcia. Clàudia Gener hi afegia un triple que donava al seu equip una màxima renda (33-28, minut 26). Eren els millor moments del Manresa CBF que, a més, gaudia de l'ajuda d'una afició entregada. El Xerez s'ha basat en els seus pilars per impedir que l'estirada la fes el quadre manresà. Fins i tot, ha aconseguit empatar a 39. Però un llunyà triple de Mar Martí posava el 42-39 amb què els dos equips afrontaven els darrers deu minuts.

Poc a poc, l'avantatge local ha crescut. Res estava decidit perquè quan les andaluses veien que el partit perillava seriosament aconseguien bones accions que les reenganxaven (52-47, minut 35). Marc Rovirosa decidia demanar un temps mort malgrat que el seu equip anava per davant. De nou, Teixidó ha sortit al rescat de les seves companyes i anotava un triple que valia molt. Ortas ampliava fins als set punts la diferència a un minut i mig per acabar el partit. Ha estat suficient. Les manresanes han sabut gestionar el marcador i s'han endut el triomf final (60-56). Dissabte, pot ser un dia històric pel bàsquet de la ciutat.