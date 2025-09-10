El manresà Jordi Ballús obté la plata en l'Europeu +35 d'esquí nàutic

El manresà Jordi Ballús va afegir un nou èxit en la seva carrera dins l'esquí nàutic després d'assolir el segon lloc al campionat d'Europa per a majors de 35 anys que es va celebrar la setmana passada a la població txeca de Melice. La competició ja va començar amb bon peu per al bagenc que va quedar en quarta posició a les eliminatòries prèvies. Només els vuit primers classificats passaven a la ronda final.\r\n\r\nEn aquesta ronda final, Ballús va millorar la seva marca amb un registre d'1 boia a 10,57 metres de l'embarcació. Aquest registre li va servir per escalar fins la segona posició i només el txec Petr Vesely el va poder superar.\r\n\r\nAquesta plata supera el bronze obtingut l'any 2024 i és un bon auguri de cara a un 2026 en què passarà a la categoria per a majors de 45 anys. El campionat d'Europa a Fischlham (Àustria) i del món a Calgary (Canada) seran els propers reptes.\r\n