Joan Perramon brilla amb sis podis en un gran Campionat de Catalunya infantil del CN Manresa

L'actuació de Joan Perramon ha marcat el Campionat de Catalunya infantil d'hivern per al CN Manresa. El nedador ha signat sis medalles, una per prova disputada, en un cap de setmana en què els vuit representants del club han sumat 25 millors marques personals, dotze finals i la 16a posició global entre 64 entitats participants.
Joan Perramon, protagonista absolut del campionat
Perramon ha estat el gran nom de la delegació manresana. Ha pujat al podi en totes les proves que ha disputat: quatre plates -400 estils, 400 i 1500 lliures, i 200 esquena- i dos bronzes -800 lliures i 200 estils-, totes rebaixant les seves marques anteriors. A més, ha aconseguit cinc mínimes que li obren les portes dels Campionats d'Espanya d'hivern i d'estiu, confirmant el seu excel·lent moment de forma.
Progressió dels nedadors masculins
Arnau Zumaquero i Roc Martín també han assolit posicions de finalista. Zumaquero ha estat sisè en 800 lliures i vuitè en 400 lliures, mentre que Martín ha repetit la vuitena posició en 200 i 1.500 lliures, i també en 200 estils. Pere Pujol ha completat la participació masculina amb millores de marca en totes les proves que ha nedat.
Bon paper de l'equip femení
En categoria femenina, Paula Soler, Leire Rodríguez, Yanay Jaramillo i Aina Sucarrats han protagonitzat diverses millores de marca personal. Soler s'ha classificat per a la final de la tarda en els 200 braça, sumant un resultat destacat en la competició.
Dues finals en els relleus
La participació del CN Manresa s'ha tancat amb dos vuitens llocs en els relleus masculins: el 4x200 lliures i el 4x100 estils. Uns resultats que, combinats amb les actuacions individuals, han consolidat la 16a posició del club en aquest Campionat de Catalunya infantil d'hivern disputat a Can Llong de Sabadell.