Guerrero i Guarner, campiones d'Espanya de cros amb Catalunya en un circuit molt dur

La banyolina Marina Guerrero i la tortosina Mireia Guarner, atletes de l'Avinent Manresa, s'han proclamat campiones d'Espanya de cros per federacions autonòmiques amb la selecció catalana, en el campionat disputat aquest cap de setmana a Almodóvar del Río (Còrdova). La prova s'ha celebrat sobre un circuit molt exigent, amb fang i aigua, que ha dificultat notablement la cursa de totes les participants.
Triomf català en un recorregut exigent
La cursa absoluta femenina s'ha disputat sobre un traçat de 8.741 metres, en què Catalunya s'ha imposat amb un total de 24 punts. Castella-la Manxa ha ocupat la segona posició amb 36 punts, mentre que Madrid ha completat el podi amb 39. Aquest resultat permet a la selecció catalana tornar a proclamar-se campiona estatal de cros quinze anys després de l'últim títol.
En l'àmbit individual, Marina Guerrero ha signat una destacada 11a posició amb un temps de 36 minuts i 23 segons, mentre que Mireia Guarner ha estat 17a amb un registre de 36 minuts i 58 segons. El títol estatal individual ha estat per a l'asturiana Isabel Barreiro, que ha guanyat la cursa amb un temps de 34 minuts i 17 segons.
Bon paper del sub23 de l'Avinent Manresa
En la categoria sub23, l'atleta berguedà de l'Avinent Manresa Gonçalo José Sousa ha finalitzat en sisena posició després de completar els 6.981 metres del recorregut en 23 minuts i 46 segons. La seva actuació ha estat clau perquè Catalunya aconseguís el subcampionat d'Espanya en aquesta categoria.