Jornada rodona per a la Pirinaica, que depèn d'ella mateixa per ser a la promoció d'ascens (1-2)

La Pirinaica promocionarà per pujar a la lliga Elit si guanya el proper diumenge al Camp Municipal de la Mion a la Guineueta en l'última jornada de Primera Catalana. O si aconsegueix el mateix resultat o superior que l'Igualada, que aquesta setmana ha patit un empat imprevist a casa contra el Juneda, un equip que lluita per la salvació, i que el proper diumenge visitarà al Natació Terrassa.

Els de la Mion han tingut un diumenge rodó. Arribaven a la penúltima jornada a dos punys dels anoiencs, però amb l'average favorable. La crida interna de l'equip era clara: calia guanyar els darrers dos compromisos i esperar que l'Igualada n'empatés, al menys un. Tothom, però, tenia al cap la darrera jornada, en què viatjaven a Terrassa, com la més probable on els blaus podien ensopegar.

Però la Pirinaica no ha hagut d'esperar a un final de temporada dramàtic per retallar aquests dos punts i atrapar-los. Ells han fet la feina a Balaguer, un camp no gens senzill, imposant-se per 1-2. L'Igualada, en canvi, no passava de l'empat, 1-1, al seu estadi amb el Juneda, el tercer per la cua.

A Balaguer, la Pirinaica no ha volgut perdre el temps i ha encarat el partit a la primera part en una fase d'inspiració. Al minut 35 marcava Eloi i només dos minuts més tard ho feia Puentes. Els locals han retallat diferències al minut 46, però els manresans han sabut aguantar bé i emportar-se una victòria que els pot valdre promocionar a la lliga Elit. Passi el que passi en la darrera jornada, serà la millor temporada de la història dels del barri de la Mion.

El partit definitiu per confirmar la seva classificació per al play-off serà el proper diumenge a partir de les 12 del migdia al Camp Municipal de la Mion, contra l'Escola Esportiva Guineueta.