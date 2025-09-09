La 54a Nit de l'Esportista de Manresa ja té finalistes

Tot està a punt per a la celebració de la 54a Nit de l'Esportista de Manresa, una cita plenament arrelada a la ciutat i amb més de mig segle de trajectòria, només superada en antiguitat per les de Sabadell, Mataró i la del diari El Mundo Deportivo.
El jurat ja ha donat a conèixer els finalistes dels diferents premis que es lliuraran en la gala, que tindrà lloc al Teatre Kursaal el dimarts 16 de setembre a les 7 de la tarda. Un any més, esportistes de totes les edats, clubs, equips, directius, àrbitres i patrocinadors rebran el reconeixement de la capital del Bages.
Les entrades per assistir a la gala són gratuïtes, però caldrà reservar-les en línia a partir del divendres 12 de setembre a les 10 del matí a través del web del Teatre Kursaal o bé de forma presencial a les taquilles. L'acte serà conduït per la periodista Queralt Casals Vilalta i tornarà a convertir el Kursaal en l'aparador de l'esport manresà.
Finalistes de la 54a Nit de l'Esportista de Manresa
Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de les dues últimes temporades:
- Club Esport 7 Judo (Judo)
- Manresa Club Bàsquet Femení (Bàsquet)
- Club Vòlei Manresa (Voleibol)
Premi Josep M. Montfort, a l'entrenador/a que hagi treballat d'una manera especialment abnegada en les dues últimes temporades:
- Maurici Casasayas Soler (Judo - Esport 7)
- Marc Rovirosa Montoliu (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)
- Jordi López Sagrera (Waterpolo - Club Natació Manresa)
Premi Rafael Vilaseca, al millor àrbitre i/o jutge esportiu de qualsevol disciplina esportiva de l'àmbit local:
- Anna Garcia Ribas (Natació i waterpolo - Club Natació Manresa)
- Teresa Basullas Serra (Bàsquet - Oms i de Prat)
Premi al millor directiu/va (Premi Ton Perarnau Corominas) a la tasca eficaç i continuada del directiu d'un club i/o entitat esportiva local:
- Jordi Roy Torras (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Manel Artero Carrillo (Futbol - Futbol Club Pirinaica AVMP)
- Montserrat Gomáriz González (Natació, Waterpolo, natació artística i triatló - Club Natació Manresa)
Premi al millor patrocinador d'entitat esportiva local:
- Eli Oro Joyeria (La Salle Manresa)
- Condals Group (Club Natació Manresa)
- Motor Munich Cadí (Club Bàsquet Manresa 2015)
Premi Campions, per als equips de categories de base que hagin assolit resultats a nivell nacional i estatal al llarg de la temporada:
- Infantil Femení Blanc de l'Associació Esportiva Vòlei Manresa 2019 (Ascens a primera catalana)
- Infantil del Club futbol Pare Ignasi Puig (Campions de la lliga 2024-2025)
- Cadet A de l'Associació de la Salle Manresa (Campions lliga catalana)
- Catalunya Central sub-18 del Manresa Rugby Club (Campions de la Copa de Bronze de Catalunya S18)
Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta:
- Equip absolut femení (Club Atlètic Manresa)
- Sènior A (Manresa Club Bàsquet Femení)
- Equip absolut masculí waterpolo (Club Natació Manresa)
- Egiba Team GAF (Club Egiba)
Premi al millor esportista manresà en categoria Veterà (més de 40 anys):
- David Cervelló Español (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Lourdes Rossinyol Bastardes (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Maite Marzo Gómez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Sancho Ayala Abad (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Loles Vives Jorba (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Silvia Cortes Torres (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Josep Perramon Puig (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Montserrat Prat Grau (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Sergio Cabello Gimenez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Sergi Martínez Calderon (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Jordi Ballús Roca (Esquí Nautic - Club 2 Llacs Lleida)
- Toni Viturtia (Taekwondo - Taekwondo Viturtia)
- Manel Ramírez Reina (Taekwondo - Taekwondo Viturtia)
- Montserrat Gomáriz González (Natació - Club Natació Manresa)
- Mariano Mendez Cabras (Triatló/ Duatló - Club Natació Manresa )
- Amand Redondo Brunet (Aquatló - Club Natació Manresa )
Premi al millor esportista manresà en formació (categoria cadet o sub-16):
- Montse Fresnillo Pérez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Eduard López Rodríguez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Anna Recuenco Boix (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Ot Rodríguez Baulenas (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Guillem Ecker Alberti (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Maria Comallonga Font (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Adria Ruiz Romero (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Martí Juanola Pina (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Leo Diaz Alvarez (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Maria Gonfaus Gómez (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Martina Alessandra Abril Bazante (Natació Artistica - Club Natació Manresa)
- Bruna Rafat Osete (Judo - Esport 7)
- Martina Abad Gimenez (Judo - Esport 7)
- Gerard Casasayas Iglesias (Judo - Esport 7)
- Noa Lozano Pastor (Judo - Esport 7)
- Carlos Llamas Viejo (Judo - Esport 7)
- Berta Domínguez Milan (Judo - Esport 7)
- Arnau Cobos Pareja (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Júlia Fernández Capdevila (Rugbi - Manresa Rugby Club)
Premi al millor esportista manresà en categoria Jove (fins a sub-21):
- Lerato Pagès Moboka (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Ericka Maseras Ferré (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Griselda Serret Mendez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Martí Serra Prat (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Biel Cirujeda Serra (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Arnau Pujols Frank (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Aleix Garcia Vilaseca (Triarló/Duatló - CE Kaota Barcelona)
- Max Gaspà Ibáñez (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Marc Pladellorens Pérez (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Alvaro Giraldez Pérez (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Yasser El Khallaoui (Futbol sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Khalil El Khiraoui (Futbol sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Guillem Berdina Bernadich (Rugbi - CR Sant Cugat)
- Oriol Marsinyach Garcia (Rugbi - Stade Toulousain Rugby)
- Biel Perau Perramon (Judo - Esport 7)
- Guillem Lozano Pastor (Judo - Esport 7)
- Daniel Ficola i Tatiana González (Ball Esportiu - Royal Dance)
- Guillem Nespler Pérez (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
Premi al millor esportista manresà en categoria Absoluta:
- Derrick Alston Jr. (Bàsquet - Baxi Manresa)
- Mario Saint-Supéry (Bàsquet - Baxi Manresa)
- Emilia del Hoyo Pérez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Jan Diaz Basullas (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Biel Diaz Basullas (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Manel Deli Andujar (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Meritxell Soler Delgado (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Lorena Medina Cobos (Gimnàstica Artística Femenina - Club Egiba)
- Laia Font Estruch (Gimnàstica Artística Femenina - Club Egiba)
- Mar Royo Bueno (Gimnàstica Artística Femenina - Club Egiba)
- Ona Sánchez Márquez (Gimnàstica Artística Femenina - Club Egiba)
- Thierno Boubacar Diallo (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Marti Flores Maria (Gimnàstica Artística Masculina - Club Egiba)
- Robert Vilarasau Poveda (Trampolí - Club Egiba)
- Mireia Pradell Carrasco (Natació - Club Natació Barcelona)
- Meritxell Ferré Gaset (Natació artística - CN Sabadell)
- Monica Clemente Martí (Atletisme - Diputació Valencia Club de Atletismo)
- Mireia Badia Camprubí (Motociclisme)
- Mariona Teixidó Orriols (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)
- Ona Bonet Bernadich (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Guillem Pascual & Diandra Illes (Ball Esportiu - Royal Dance)
- Marc Pubill Pagès (Futbol - UD Almeria)
Tots ells hauran de recollir el guardó de finalista al Photocall exterior que s'habilitarà al patí del Kursaal i esperar la resolució final per cada un de les categories que es desvetllarà al llarg de la gala a la sala gran del teatre.
Pel que fa a les dues categories d'esport adaptat, en primer lloc, al millor esportista paralímpic (esports adaptat físic i/o sensorial): David Terés practica Spartan Race, una disciplina que combina força, resistència i superació personal. Destaca pel seu compromís amb l'esport i per superar els seus propis reptes, mostrant capacitats per sobre de les limitacions.
I en la categoria de millor esportista Special Olímpics és per a l'Equip de Boccia Inclusiva: Creat el 2015 i format per 11 jugadors i jugadores, l'equip combina els entrenaments amb sessions educatives que han permès donar a conèixer aquest esport a més de 1.600 alumnes. Amb el suport de la FECPC (federació esportiva catalana paralítics cerebrals) i el recent reconeixement de la Fundació Barça, destaquen per la seva trajectòria esportiva i pel seu compromís social, posant en valor les capacitats per damunt de les limitacions.
Premis especials
Premi Manel Estiarte Duocastella, a la trajectòria d'un esportista de Manresa i/o la comarca del Bages a Guillem Jou Coll, ha estat una peça fonamental del Baxi Manresa durant dotze temporades (2013-2025), destacant per la seva versatilitat com a aler, compromís i identificació amb els colors del club. Durant la seva etapa, va ser un jugador constantment implicat en competicions nacionals i europees. La seva dedicació i passió l'han convertit en un dels jugadors més estimats per l'afició manresana, deixant un llegat durable al club.
El Premi Andreu Vivó i Tomàs a l'Esport Escolar, assignat a proposta del Consell Esportiu del Bages i de l'Ajuntament de Manresa, a la persona d'Ivet Castany Boix, vinculada a l'Associació Esportiva i l'Escola Paidos, pel guardó de l'esport escolar per la seva tasca en la promoció de l'esport entre els més joves de la comarca. Durant el curs 2024-2025 ha col·laborat activament en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, aportant voluntaris i dinamitzant activitats, i ha coordinat el programa del Pla Català d'Esport a l'Escola amb activitats fora de l'horari lectiu.
Premi Josep M. Pintó, a una persona que hagi mostrat una dedicació especial a l'esport en qualsevol dels seus vessants a Xevi Sisa Besga, acumula més de 30 anys de trajectòria al món del bàsquet com a entrenador i coordinador, convertint-se en una veritable institució. Tot i que ara, per diversos motius, farà un pas enrere, continuarà estretament vinculat al bàsquet, deixant un llegat difícil d'oblidar.
El Premi al millor directiu durà el nom de Ton Perarnau
L'organització anuncia que el tradicional Premi al millor directiu canvia de nom i, a partir d'aquesta edició, serà conegut com a Premi Ton Perarnau i Coromines al millor directiu, en homenatge a una de les figures més estimades i respectades de l'esport manresà.
Ton Perarnau va estar vinculat a l'Associació Esportiva La Salle Manresa des dels anys cinquanta i en va arribar a ser president d'honor. Al llarg de dècades, va contribuir de manera decisiva al desenvolupament i consolidació del bàsquet local, i la seva trajectòria el va convertir en un veritable referent i llegenda dins l'àmbit esportiu.
Amb aquest reconeixement, es vol retre homenatge a la seva dedicació, passió i lideratge, i mantenir viu el llegat d'una persona que va marcar generacions dins i fora de les pistes.