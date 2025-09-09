El camp de futbol de les Cots estrena la reclamada gespa artificial

El vell camp de futbol de terra de les Cots ja és història. Amb l'inici de la temporada, Manresa ha estrenat la nova gespa artificial i l'equipament renovat d'aquesta instal·lació esportiva del barri, en una actuació que ha suposat una inversió de 613.482,87 euros finançada per la Diputació de Barcelona. Amb aquesta millora, tots els camps de futbol de la ciutat on es juguen competicions compten ja amb gespa artificial.
Un projecte esperat al barri
Els treballs han inclòs la instal·lació de gespa artificial sense cautxú granulat, un sistema de reg amb recollida d'aigües, xarxes parapilotes de sis metres, barana perimetral de protecció, bancs per als suplents, porteries per a futbol 11 i 7, i ancoratges per a pals de rugbi. Les obres es van iniciar a la primavera i han comportat també la millora del drenatge i les xarxes de sanejament.
El camp, de 98 per 58 metres, permet acollir partits de futbol 11 o dos de futbol 7 alhora. L'espai es complementa amb vestidors, bar i sistema d'il·luminació. En els darrers anys, l'Ajuntament ja havia actuat a les cobertes i vestidors gràcies al projecte Treball als Barris.
Clubs usuaris i foment de l'esport
El camp és utilitzat actualment pel CF Font dels Capellans i per l'ONG Diapo, que reuneixen un total de 120 jugadors entre categories des de prebenjamí fins a veterans. S'espera que les noves instal·lacions ajudin a incrementar la base esportiva i fomentin la pràctica del futbol al barri.
Visita institucional
Aquest dimarts, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, han visitat el camp acompanyats de representants municipals, entitats veïnals i clubs usuaris.
Durant la seva estada a la ciutat, la presidenta de la Diputació també ha visitat la Fàbrica Nova per conèixer el projecte de rehabilitació i reconversió d'aquest recinte fabril en un pol de coneixement, innovació i tecnologia.