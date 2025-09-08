El CE Manresa disputarà el partit del centenari del CF Vilomara

El CF Vilomara celebrarà el seu centenari amb un partit especial contra el CE Manresa que es disputarà dijous 11 de setembre a les 6 de la tarda al camp municipal del Pont de Vilomara i que s'ha presentat oficialment aquest dilluns a l'Ajuntament amb la presència d'autoritats i jugadors del primer equip manresà.
El Pont de Vilomara celebra 100 anys de futbol amb un amistós de prestigi
L'Ajuntament del Pont de Vilomara ha acollit aquest dilluns la presentació oficial del partit del centenari. L'acte ha comptat amb la presència de Lídia Delgado, alcaldessa del municipi; Josep Maria Torradeflot, president del CF Vilomara; Francesc Sòria, directiu i portaveu del CE Manresa; Enric Campàs, assessor de l'àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona; Esteve Olivella, delegat a la Catalunya Central de la Federació Catalana de Futbol; Àlex Redondo, gerent del CE Manresa, i Sergi Benavides, director esportiu del club manresà.
També hi han participat tres jugadors del primer equip del CE Manresa, Nicolàs Olmedo, Víctor Matobu i David Momoh, que han mostrat el suport del vestidor a un esdeveniment tan significatiu per a la història futbolística del Pont de Vilomara.
Un enfrontament amb valor simbòlic
El partit té un marcat caràcter festiu i vol ser una manera d'homenatjar els 100 anys de trajectòria del CF Vilomara, un club arrelat al municipi i amb un llarg recorregut dins l'esport amateur del Bages, que actualment competeix a Quarta Catalana. Alhora, suposa una oportunitat perquè els aficionats locals gaudeixin de la visita del primer equip del CE Manresa, que afronta enguany una nova temporada a la Tercera Federació.