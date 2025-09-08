El Covisa Manresa tanca la pretemporada amb derrota contra el Sala 5 Martorell (2-4)

El Covisa Manresa va disputar diumenge a Monistrol de Montserrat el seu últim partit de pretemporada davant el Sala 5 Martorell, conjunt de Segona Divisió, que es va acabar emportant la victòria per 2-4. Els homes d'Antonio Mesa van oferir intensitat i control en alguns moments del partit, però les errades defensives van resultar decisives.
Primera part marcada pels errors
L'inici del matx va ser molt intens, amb pressió defensiva a tota la pista per part dels dos equips. Un xut exterior va obrir el marcador a favor del Martorell, que va ampliar distàncies aprofitant dues errades individuals del conjunt manresà. El Covisa Manresa va reaccionar amb un gol que va mantenir oberta l'esperança, però al descans els del Baix Llobregat dominaven per 1-3.
Segona meitat sense premi
A la represa, el ritme va baixar durant els primers minuts. El quart gol martorellenc, novament fruit d'un regal defensiu, va posar el partit molt coll amunt per als bagencs. Tot i així, el Covisa Manresa va retallar diferències amb una bona jugada col·lectiva que va establir el 2-4 definitiu. En els instants finals, Mesa va apostar pel porter jugador, amb domini de pilota però sense encert de cara a porteria.
Debut de lliga a casa
Amb aquest partit de preparació, el Covisa Manresa dona per tancada la pretemporada i es concentra en l'inici de la competició oficial. El debut serà dissabte vinent al pavelló manresà contra el Futsal Ibi, en la primera jornada de la Segona Divisió B de futbol sala.