La Grada d'animació es convertirà en associació

La Grada d'animació del Kids&Us Manresa viurà una transformació de cara a la temporada 2026/2027 amb la constitució oficial de l'Associació Grada d'Animació - Bàsquet Manresa Supporters. Aquesta nova entitat sense ànim de lucre neix amb l'objectiu de dotar d'estructura, coordinació i estabilitat a la històrica Marea Vermella. La iniciativa vol anar més enllà dels partits al Nou Congost. Amb aquesta formalització, el col·lectiu busca consolidar un model d'animació participatiu i organitzat que representi fidelment l'esperit del bàsquet bagenc. \r\n\r\nPer tirar endavant aquest projecte, la nova associació ha engegat una campanya d'afiliació a diferents nivells. Els aficionats particulars poden registrar-se a través del web oficial sota dues modalitats: com a socis actius de ple dret per una quota de 20 euros anuals o com a Amics de la Grada amb una aportació voluntària a partir de 10 euros. Per la seva part, les empreses poden col·laborar mitjançant el programa Amics de la Grada de Temporada, oferint un perfil de col·laborador estàndard per 250 euros o una categoria Premium amb condicions personalitzades de gran visibilitat que es gestionaran des del correu electrònic info@gradanimacio.cat. \r\n\r\nTots els fons recaptats mitjançant les quotes es destinaran de manera íntegra a finançar les activitats que la Grada d'animació farà la propera temporada. Entre les iniciatives ja programades destaquen cites tradicionals i noves propostes com la Festa de l'Afició, la Pujada Vermella a Montserrat, la producció de nous materials de tifos i animació per al pavelló, projectes socials i comunitaris de caràcter local i espais de contingut digital a les xarxes socials.\r\n