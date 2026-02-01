L'Avinent Manresa clou la temporada amb un sopar multitudinari al Mas de la Sala

El Club Atlètic Manresa-Avinent va celebrar dissabte al vespre el sopar de cloenda de la temporada 2025 al restaurant Mas de la Sala de Sallent, en un acte que va aplegar prop de 160 persones vinculades a l'entitat entre tècnics, atletes, jutges, alumnes i famílies de l'Escola Manresana d'Atletisme.
Un acte institucional i representatiu del club
La vetllada va estar presidida per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i va servir per posar en valor el teixit social del club i els èxits assolits al llarg de la temporada. Durant l'acte es van lliurar els premis als millors atletes per especialitat de l'Escola Manresana d'Atletisme i als equips de promoció que la temporada passada es van proclamar campions de Catalunya, fins a un total de cinc conjunts.
Reconeixements esportius destacats
També es van distingir els millors atletes de les categories sub-16 fins a màster, així com els tradicionals premis de Superació, Constància i Revelació. Un dels moments més celebrats va ser el reconeixement a l'equip femení, que ha aconseguit retornar a la Divisió d'Honor Nacional.
A més, es van lliurar els diplomes acreditatius als quinze atletes que durant la temporada passada van superar algun rècord de Manresa, i es van proclamar com a millors atletes del club Lerato Montserrat Pagès Maboka, pels seus resultats als 60 metres short track i als 100 metres a l'aire lliure, i Martí Serra Prat, en salt amb perxa.
Homenatge i mirada cap al futur
La cloenda va incloure un reconeixement especial al vicepresident del club, Manel Molera Barrabes, per la seva llarga trajectòria com a pare d'atleta, atleta, soci, jutge i directiu de l'entitat.
En el seu parlament, l'alcalde Marc Aloy va felicitar el Club Atlètic Manresa–Avinent pels bons resultats esportius i el seu dinamisme, i va avançar que pròximament es farà públic el projecte definitiu de remodelació de la pista d'atletisme, que inclourà la substitució del paviment sintètic i altres actuacions complementàries per adequar el recinte a les necessitats del club.