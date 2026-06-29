L'Avinent Manresa suma sis medalles al Campionat de Catalunya sub20 disputat a Vic

L'Avinent Manresa ha completat una gran actuació aquest diumenge al Campionat de Catalunya sub-20 d'atletisme, disputat a les pistes de Vic, amb un balanç de sis medalles: tres d'or, una d'argent i dues de bronze. Els títols catalans han estat per a Roger Gómez, Eloi Anton i Jenay Hernández.
Tres campions de Catalunya
Roger Gómez s'ha proclamat campió de Catalunya dels 3.000 metres obstacles després de dominar la cursa des del tret de sortida i imposar-se amb un temps de 9'14"40.
També ha pujat al graó més alt del podi Eloi Anton, vencedor dels 5.000 metres marxa amb una marca de 20'39"76. A més del títol català, aquest registre li ha permès establir un nou rècord dels campionats.
La tercera medalla d'or ha estat per a Jenay Hernández en el concurs de triple salt, gràcies a un millor intent d'11,89 metres.
Una plata i dos bronzes
Mercè Junyent s'ha penjat la medalla d'argent als 100 metres tanques amb un registre de 14"68 a la final, després d'haver marcat 14"79 a les semifinals.
Les dues medalles de bronze han estat per a Carla Rovira, tercera en el concurs de llargada amb un millor salt de 5,34 metres, i per a Aleix Ferrero, que ha acabat tercer als 3.000 metres obstacles amb un temps de 9'34"47.