L'Avinent Manresa contribueix al títol estatal de Catalunya amb dues actuacions brillants

Les atletes de l'Avinent Manresa Ericka Badeau Maseras i Marina Guerrero s'han proclamat aquest dissabte campiones d'Espanya de federacions autonòmiques després de contribuir al triomf de la selecció catalana en el Campionat d'Espanya disputat a Logronyo. Les dues esportistes han tingut un paper destacat en una competició en què Catalunya s'ha imposat davant Madrid i Andalusia.
Catalunya s'imposa entre disset seleccions
La selecció catalana ha revalidat el títol estatal després de sumar 271 punts en la classificació final del Campionat d'Espanya de Federacions Autonòmiques. Madrid ha acabat en segona posició amb 261 punts i Andalusia ha completat el podi amb 253, en una competició que ha reunit disset combinats autonòmics.
Les dues representants de l'Avinent Manresa han contribuït de manera decisiva a aquesta victòria amb excel·lents actuacions individuals.
Maseras bat el rècord absolut del club
Ericka Badeau Maseras ha estat una de les grans protagonistes de la jornada en imposar-se a la final dels 100 metres llisos amb un registre d'11"38, que representa la seva millor marca personal. A més de donar la victòria a Catalunya en la prova, aquest temps es converteix en un nou rècord absolut de l'Avinent Manresa i en la quarta millor marca sub-23 de tots els temps de l'atletisme espanyol.
La velocista també ha participat en el relleu mixt català de 4x100 metres, formant equip amb Oriol Castells, Jazmin Romeu i Oriol Sánchez. El quartet s'ha imposat amb un temps de 42"28, establint un nou rècord absolut de Catalunya.
Marina Guerrero, segona als 3.000 obstacles
Per la seva banda, Marina Guerrero ha completat una gran actuació als 3.000 metres obstacles, on ha finalitzat en segona posició amb un temps de 10'15"43, aportant una valuosa puntuació per a la selecció catalana.
Amb els resultats de Maseras i Guerrero, l'Avinent Manresa ha tingut una destacada representació en el triomf de Catalunya al campionat estatal per seleccions autonòmiques.