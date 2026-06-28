28 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

L'Avinent Manresa contribueix al títol estatal de Catalunya amb dues actuacions brillants

Esports

Ericka Maseras bat el rècord absolut del club als 100 metres i participa en un nou rècord català del 4x100 mixt, mentre que Marina Guerrero és segona als 3.000 obstacles

  • Ericka Badeau Maseras ha aconseguit una excel·lent marca en els 100 metres llisos -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juny de 2026 a les 00:38

Les atletes de l'Avinent Manresa Ericka Badeau Maseras i Marina Guerrero s'han proclamat aquest dissabte campiones d'Espanya de federacions autonòmiques després de contribuir al triomf de la selecció catalana en el Campionat d'Espanya disputat a Logronyo. Les dues esportistes han tingut un paper destacat en una competició en què Catalunya s'ha imposat davant Madrid i Andalusia.

Catalunya s'imposa entre disset seleccions

La selecció catalana ha revalidat el títol estatal després de sumar 271 punts en la classificació final del Campionat d'Espanya de Federacions Autonòmiques. Madrid ha acabat en segona posició amb 261 punts i Andalusia ha completat el podi amb 253, en una competició que ha reunit disset combinats autonòmics.

Les dues representants de l'Avinent Manresa han contribuït de manera decisiva a aquesta victòria amb excel·lents actuacions individuals.

Maseras bat el rècord absolut del club

Ericka Badeau Maseras ha estat una de les grans protagonistes de la jornada en imposar-se a la final dels 100 metres llisos amb un registre d'11"38, que representa la seva millor marca personal. A més de donar la victòria a Catalunya en la prova, aquest temps es converteix en un nou rècord absolut de l'Avinent Manresa i en la quarta millor marca sub-23 de tots els temps de l'atletisme espanyol.

La velocista també ha participat en el relleu mixt català de 4x100 metres, formant equip amb Oriol Castells, Jazmin Romeu i Oriol Sánchez. El quartet s'ha imposat amb un temps de 42"28, establint un nou rècord absolut de Catalunya.

Marina Guerrero, segona als 3.000 obstacles

Per la seva banda, Marina Guerrero ha completat una gran actuació als 3.000 metres obstacles, on ha finalitzat en segona posició amb un temps de 10'15"43, aportant una valuosa puntuació per a la selecció catalana.

Amb els resultats de Maseras i Guerrero, l'Avinent Manresa ha tingut una destacada representació en el triomf de Catalunya al campionat estatal per seleccions autonòmiques.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar