Meritxell Soler guanya els 10K de Vilafranca i destaca el gran cap de setmana bagenc

La fondista santjoanenca Meritxell Soler s'ha imposat aquest diumenge en la 15a edició dels 10K de Vilafranca del Penedès, confirmant el seu gran moment de forma. El cap de setmana ha deixat també actuacions destacades d'atletes de l'Avinent Manresa al Campionat de Catalunya de 5 quilòmetres en ruta, així com als tradicionals 10K de Sant Antoni, disputats a Barcelona.
Soler domina amb autoritat a Vilafranca
Meritxell Soler (Puma) ha estat la gran protagonista de la cursa vilafranquina, imposant la seva superioritat al llarg de tot el recorregut. L'atleta joanenca ha entrat primera sota l'arc d'arribada amb un temps de 33 minuts i 43 segons, sense donar opcions a les seves rivals.
La segona posició ha estat per a la kenyana Angeline Chelimo, que ha aturat el cronòmetre en 34'39", mentre que Gisela Carrión ha completat el podi femení amb un registre de 35'40".
En categoria masculina, la victòria ha estat per al kenyà Abel Chebet, amb un temps de 29'06". El seu compatriota Eluid Cherop ha estat segon amb 29'25" i el català Abdenasser Oukhelfen ha finalitzat en tercera posició amb 29'34".
Rècord comarcal al Campionat de Catalunya de 5 km
A Barcelona s'ha disputat el Campionat de Catalunya de 5 quilòmetres en ruta, una prova que ha reunit prop de 1.300 corredors. El santpedorenc de l'Avinent Manresa Roger Gómez, encara en categoria sub20, ha signat una actuació molt destacada en acabar 14è de la classificació absoluta amb un temps de 14'58", que suposa un nou rècord absolut de la comarca.
També en categoria masculina, Yassin L'aziri ha estat 25è amb 15'26", mentre que Aleix Ferrero ha ocupat la 30a posició amb un temps de 15'44".
En la cursa femenina, les atletes de l'Avinent Manresa també han tingut un paper rellevant. Laura Vilchez ha finalitzat cinquena amb un registre de 17'38", seguida de Mercè Guerra, setena amb 17'51". Judit González ha tancat la participació bagenca amb una 28a posició i un temps de 20'24".
Presència bagenca als 10K de Sant Antoni
Abans del Campionat de Catalunya de 5 km, Barcelona havia acollit una nova edició dels tradicionals 10K de Sant Antoni. La victòria ha estat per a Mohamed El Ghazouany, que ha completat la prova amb un temps de 28'56".
Pel que fa a la representació de l'Avinent Manresa, cal destacar les actuacions de Jhonatan Morales, que ha aturat el cronòmetre en 35'19", Robert Troy amb 38'19", Carles Buzón amb 38'36" i Núria Cascante, que ha finalitzat la cursa amb un temps de 40'42".