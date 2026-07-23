Navàs impulsa un pla de més de 215.000 euros per modernitzar els equipaments esportius

L'Ajuntament de Navàs ha iniciat aquest juliol la renovació de la gespa del camp de futbol i desplegarà fins al 2028 un pla d'inversions de 215.745,94 euros per millorar els equipaments esportius municipals. Paral·lelament, treballa per desbloquejar el projecte de remodelació de les piscines després que la licitació quedés deserta.
Comença la renovació del camp de futbol
La renovació de la gespa del camp de futbol és una de les primeres actuacions que el consistori està executant aquest estiu. Els treballs, que s'estan duent a terme durant aquest mes de juliol, inclouen també la substitució de les porteries i de les banquetes amb l'objectiu de millorar la qualitat del terreny de joc i reforçar la seguretat dels esportistes.
Al mateix temps, l'Ajuntament continua treballant per tirar endavant la remodelació de les piscines municipals. El projecte preveu construir nous vestidors per a la piscina i les pistes de pàdel, habilitar un nou bar-restaurant i ampliar el vas petit per adaptar-lo millor a les necessitats actuals.
La primera licitació de les obres ha quedat deserta i el consistori es troba ara en fase de negociació per intentar adjudicar els treballs sense haver de redactar un nou projecte ni incrementar el pressupost previst.
Un pla de xoc fins al 2028
Aquestes actuacions s'emmarquen en el Pla de Xoc d'Equipaments Esportius que l'Ajuntament desplegarà durant els pròxims tres anys. El programa compta amb una subvenció de la Generalitat de 160.000 euros, a la qual el consistori afegeix una aportació pròpia del 25%, fins a assolir una inversió global de 215.745,94 euros.
L'objectiu del pla és modernitzar les instal·lacions esportives, millorar-ne l'eficiència energètica i oferir espais més segurs i funcionals als usuaris. Durant aquest any està previst substituir la il·luminació halògena del camp de futbol per projectors LED, una actuació que permetrà millorar la qualitat lumínica i reduir el consum energètic. També es construirà una paret divisòria entre la grada i la zona d'accés al Pavelló Blau per millorar l'organització dels espais, incrementar la seguretat i reduir les pèrdues energètiques de l'equipament.
Millores al Pavelló Blau i aposta per l'aerotèrmia
Les actuacions continuaran durant el 2027 amb diverses millores al Pavelló Blau. Entre les intervencions previstes hi ha la renovació de la fusteria exterior de les finestres de la pista, substituint el policarbonat per vidres de baixes emissions, la col·locació d'aïllament al sostre i la reparació dels vestidors de la pista Sant Jordi.
A aquestes inversions s'hi afegeix el projecte per implantar un sistema d'aerotèrmia al pavelló municipal. La iniciativa té un pressupost de 484.445,44 euros i ha obtingut una subvenció de la Diputació de Barcelona de 363.334,08 euros, equivalent al 75% del cost.
Segons les previsions municipals, la nova instal·lació millorarà la climatització de l'equipament, reduirà el consum energètic i permetrà un estalvi anual aproximat de 30.000 euros. L'execució està prevista per a l'estiu del 2027, coincidint amb les actuacions del Pla de Xoc per evitar afectacions a l'activitat esportiva.
Nous equips a l'Eix
Aquest any també s'han fet diverses millores a l'Eix, entre les quals hi ha la renovació dels filtres de la piscina d'estiu, la incorporació de nova maquinària i material per a la sala de fitness, la substitució del tatami i la instal·lació de proteccions als miralls.
Paral·lelament, el consistori està preparant la licitació del nou deshumidificador de la piscina coberta, una actuació valorada en uns 80.000 euros que considera necessària per al bon funcionament de les instal·lacions.