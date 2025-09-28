Nova jornada negativa per als equips bagencs de Primera Catalana

Nou cap de setmana complicat per als equips bagencs de Primera Catalana. Només el CF Cardona ha sumat els tres punts en aquesta jornada, mentre que la Pirinaica, el Gimnàstic Manresa i el Joanenc han encadenat derrotes.
El Cardona suma la primera victòria
El Cardona ha aconseguit el primer triomf de la temporada amb un 2-1 davant la UD Parc. Viladomat, al minut 10, i Rafel Pérez, al 30, han situat els bagencs amb avantatge clara. Tot i que Àlex Maqueda ha retallat distàncies al 89, els locals han resistit i han sumat els seus primers tres punts.
La Pirinaica, segona derrota seguida
La Pirinaica s'ha avançat amb un gol d'Eloi Moral al minut 17, però l'Alpicat ha reaccionat amb dianes de Barbosa (34') i Aleix Ribera de penal (62'), que han capgirat el marcador fins a l'1-2 definitiu. Amb aquest resultat, els de la Mion encadenen la seva segona derrota consecutiva.
El Gimnàstic Manresa continua sense guanyar
El Gimnàstic Manresa encara no coneix la victòria aquesta temporada. En aquesta jornada ha caigut a casa contra el Singuerlín per la mínima (0-1). El gol visitant ha arribat just abans del descans, al minut 44, obra de Yusuke Ito, i ha estat suficient per condemnar els locals.
El Joanenc cedeix als minuts finals
El Joanenc també ha vist com s'esfumaven els punts en els instants finals. David Olid ha obert el marcador al 17' per al Ripollet, i Bernat Serran ha restablert l'equilibri al 52'. Quan semblava que l'empat seria el resultat final, Olid ha marcat de nou al 89' i ha deixat els bagencs sense premi (1-2).
Inici irregular dels equips bagencs
Transcorregudes les dues primeres jornades de lliga, el balanç dels equips del Bages a la Primera Catalana és pobre. Només el Cardona ha pogut celebrar una victòria, mentre que Pirinaica, Gimnàstic Manresa i Joanenc continuen sense arrencar.