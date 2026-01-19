Quatre judokes de l'Esport7, a la Fase Final del Campionat d'Espanya Júnior

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fase Sector Est del Campionat d'Espanya Júnior de judo 2026, una competició clau que determina els esportistes que obtenen el bitllet per a la gran final estatal. Els representants del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) han tancat la seva participació amb un balanç molt positiu, sumant un total de quatre medalles i una cinquena posició.
L'actuació més destacada ha estat la de Luca De Palma (Esport7) qui s'ha proclamat campiona en la categoria de -70 kg, aconseguint la medalla d'or. Per la seva banda, Dumi Croitor (Esport7) ha obtingut la medalla de plata en la categoria de -73 kg després d'una gran competició. Les medalles de bronze han anat a càrrec de Berta Dominguez i Ariadna Alvarez, ambdues en la categoria de -63 kg i d'Esport7.
A les portes del podi s'ha quedat Adrià Serrat (Club Judo Moià) en la categoria de -81 kg, qui ha obtingut una meritòria cinquena posició. També han competit Jan Perau en -66 kg i Biel Perau en -73 kg, completant una bona participació en un sector d'alt nivell competitiu.
Gràcies a aquests resultats, un total de quatre esportistes de l'entitat han aconseguit la classificació directa per a la Fase Final del Campionat d'Espanya Júnior, que tindrà lloc el proper 31 de gener a Pamplona. Els classificats són Luca de Palma, Berta Dominguez, Dumi Croitor i Guillem Lozano, qui ja estava classificat pel circuit de Copes Espanya. Per la seva banda, Ariadna Álvarez i Berta Domínguez (ambdues terceres al mateix pes) van haver de disputar un combat classificatori per l'estatal, que va caure de la banda de Domínguez.