Guarner puja al podi català a la Mitja de Granollers en una jornada marcada per la pluja

La Mitja Marató de Granollers, celebrada sota una pluja persistent i amb categoria de Campionat de Catalunya, ha deixat un nou podi català per a l'Avinent Manresa gràcies al bronze de Mireia Guarner. La prova també ha comptat amb una destacada presència d'atletes del club bagenc, amb bones marques personals i una actuació marcada per la mala sort d'Aleix Solegibert.
Un campionat passat per aigua
Granollers ha acollit una nova edició de la seva Mitja Marató en una jornada clarament condicionada per la pluja, que no ha donat treva als corredors al llarg de tot el recorregut. L'edició d'enguany tenia un al·licient afegit, ja que era Campionat de Catalunya de la distància, fet que ha incrementat el nivell competitiu i l'exigència de la cursa.
Malgrat les condicions adverses, la representació bagenca ha estat notable, amb dotze corredors de casa nostra prenent part en la prova i deixant actuacions destacades tant a nivell absolut com en categories màster.
Bronze català per a Mireia Guarner
En categoria femenina, la protagonista ha estat la tortosina de l'Avinent Manresa Mireia Guarner, que ha aconseguit la tercera posició catalana. Guarner ha creuat la línia d'arribada amb un temps d'1h15'13", un registre que li ha valgut la medalla de bronze del Campionat de Catalunya en una cursa molt exigent per l'estat del paviment i la meteorologia.
Podis i bones marques en categoria màster
En categoria màster, també hi ha hagut presència al podi bagenc. El manresà Manel Sánchez ha estat tercer en la categoria M45, amb un temps d'1h14'24", completant una actuació sòlida en un context de cursa especialment dur.
Més enllà dels podis, la prova ha deixat diverses millores personals destacades. Aleix Sellarès, Josep Casals i Ivan Martínez han rebaixat els seus millors registres amb temps d'1h12'46", 1h13'49" i 1h15'53", respectivament, confirmant la bona progressió dels atletes del territori.
Preparació i mala sort en el tram final
Cal remarcar també l'actuació de l'ultrafondista Manel Deli, que en plena preparació per al Campionat d'Espanya de 100 quilòmetres que disputarà al mes de març, ha completat la mitja marató amb un bon registre d'1h14'41".
La cara més amarga de la jornada l'ha protagonitzat l'artesenc Aleix Solegibert. A causa de la pluja continuada, ha perdut el xip incorporat al pitrall en l'últim quilòmetre de cursa. Solegibert havia passat el parcial del 20K en 1h09'25", però no ha pogut classificar-se oficialment tot i arribar a meta amb un temps extraoficial d'1h12'55".