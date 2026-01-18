L'Avinent Manresa ha complert l'objectiu principal al Campionat de Catalunya de Clubs A, disputat aquest diumenge a la Pista Coberta de Catalunya Carmen Valero de Sabadell, assegurant la permanència tant de l'equip femení com del masculí a la màxima categoria catalana. Les dones han finalitzat setenes en una competició molt ajustada, mentre que els homes han assolit una meritòria cinquena posició entre les vuit millors formacions del país.
Objectiu complert en una competició molt disputada
La tarda de diumenge ha estat marcada per la intensitat competitiva del Campionat de Catalunya de Clubs A, una cita clau del calendari de pista coberta que ha reunit a Sabadell els vuit millors equips catalans en categoria femenina i masculina. L'Avinent Manresa hi arribava amb el repte de consolidar-se un any més a l'elit, un objectiu que ha aconseguit amb els dos conjunts.
En categoria femenina, l'equip manresà ha ocupat la setena posició final amb 46 punts, un resultat que li permet mantenir-se a la màxima divisió. Es tracta d'una permanència treballada prova rere prova per totes les components de l'equip, després d'un cicle especialment exitós entre els anys 2018 i 2023, en què el club no va baixar del podi, amb tres terceres posicions, un títol català l'any 2021 i dos subcampionats.
La classificació femenina ha estat encapçalada pel FC Barcelona amb 83 punts, seguit de l'AA Catalunya (77) i l'Hospitalet Atletisme (66). Completen la taula Lleida UA (60), Cornellà Atlètic (51), CA Igualada (49), Avinent Manresa (46) i CA Tarragona (35), que ha estat l'equip que ha perdut la categoria.
Cinquena posició masculina entre els millors
En l'apartat masculí, l'Avinent Manresa ha signat una molt meritòria cinquena posició amb 59 punts, assegurant també la continuïtat a la categoria A i confirmant el bon nivell global del conjunt. La lluita per la permanència i les posicions capdavanteres s'ha mantingut obertes fins a les darreres proves del programa.
El títol ha estat per al FC Barcelona amb 84 punts, seguit de l'Hospitalet Atletisme (80,5) i Cornellà Atlètic (74). L'AA Catalunya ha estat quart amb 69 punts, mentre que l'Avinent Manresa ha finalitzat cinquè, per davant del CA Igualada (47,5), el CA Granollers (27) i el JA Sabadell (25), aquest darrer descendit.
Destacats femenins amb podis individuals
A nivell individual, l'equip femení ha sumat punts clau gràcies a diverses actuacions destacades. La velocista Ericka Badeau Maseras ha estat segona als 60 metres llisos amb un temps de 7"46, mentre que Laura Rincón ha aconseguit també la segona posició en el concurs de llargada amb un millor salt de 5,76 metres.
Un altre dels podis ha arribat en el llançament de pes, on la valenciana Ainhoa Martínez ha estat tercera amb un registre de 12,27 metres. També cal remarcar diverses marques personals millorades, com les de Guinedell Faja als 800 metres llisos (2'25"16) i Anna Artero als 1.500 metres (4'43"17).
Victòria de Martí Serra i solidesa masculina
En categoria masculina, la victòria més destacada ha estat la de Martí Serra en el concurs de perxa, superant el llistó situat a 5,30 metres. Biel Cirujeda ha estat segon als 400 metres llisos amb un temps de 48"30, mentre que Biel Díaz ha finalitzat tercer als 60 metres tanques amb 8"17.
Gonçalo J. Sousa ha completat els podis amb una tercera posició als 3.000 metres llisos, en una cursa tàctica resolta amb un temps de 9'02"89. A més, diversos atletes han contribuït a la puntuació final amb posicions regulars en proves molt disputades, confirmant la solidesa global del conjunt manresà.
Un any més entre l'elit catalana
Amb aquests resultats, l'Avinent Manresa tanca el Campionat de Catalunya de Clubs A amb un balanç positiu, assegurant la presència dels dos equips a la màxima categoria catalana un any més i consolidant el projecte esportiu del club tant en categoria femenina com masculina.