La pau, l'única trinxera contra l'abisme financer

Vivim temps on el so de les botzines de guerra a l'Orient Mitjà ofega qualsevol altre missatge. L'esclat del conflicte a l'Iran és una tragèdia humanitària inqualificable, però també hauria de ser un crit d'alerta per a tots aquells que miren cap a una altra banda mentre el sistema financer global camina de bracet cap al precipici. No es tracta només de la crueltat immediata de la guerra, sinó del seu paper com a detonant d'una crisi molt més gran que s'està covant en el silenci dels despatxos.
Avui s'ha de parlar de les fragilitats del nostre sistema. Dels fons d'inversió gegantins com BlackRock, que han de limitar les retirades de diners perquè no poden fer front a les sol·licituds. Això no és una anècdota tècnica; és un símptoma. És la febre que indica una infecció profunda. Els inversors, que no són ingenus, ja veuen el que ve: un castell de naips construït sobre el crèdit privat, la manca de transparència i un endeutament desorbitat. Després de la crisi del 2008, es van posar cadenes als bancs per protegir-nos, però les feres més perilloses no es van domesticar, sinó que van canviar de gàbia. Així va néixer el monstre del sistema financer a l'ombra, el shadow banking, un univers de 240 bilions de dòlars on es presten diners a llarg termini amb capitals que poden fugir d'un dia per l'altre. És com construir gratacels sobre fonaments de sorra movedissa.
I què fa la guerra en tot això? La guerra, amb la seva capacitat de desestabilitzar els preus del petroli i generar incertesa global, és l'espurna que pot encendre aquesta bassa d'oli. Davant d'aquest panorama, la demanda de pau no és només un crit de solidaritat amb les víctimes dels bombardeigs; és un acte de responsabilitat i supervivència col·lectiva. Fer la guerra avui no és només llençar bombes; és sacsejar un arbre del qual pengen totes les nostres economies. És empènyer el sistema cap a un territori on els mecanismes de contenció, com els límits a les retirades de diners, ja no seran suficients. Els mercats de reposició es tensen, de subhastes de deute que fallen, de bombolles especulatives en sectors com la intel·ligència artificial. Són peces d'un mateix trencaclosques que dibuixen un futur incert.
La guerra a l'Iran no ha creat aquestes vulnerabilitats, però les ha posat en relleu. Ha activat els protocols de por en els mercats perquè tothom sap, al seu interior, que l'edifici és de fang. És per això que avui, més que mai, cal alçar la veu per la pau. Cal exigir el cessament dels conflictes no només per evitar la mort al camp de batalla, sinó per evitar la ruïna a les llars de tot el planeta. La història ens ha ensenyat que les grans crisis financeres arriben quan sembla que tot funciona amb normalitat. Però avui, els símptomes són evidents: el sistema grinyola, els inversors fugen i la guerra és la parella de ball perfecta per a una nova catàstrofe econòmica.
Defensar la pau és, per tant, defensar la nostra estabilitat. És negar-se a ser espectadors passius mentre els que juguen amb foc amb les nostres vides i els nostres estalvis. No permetem que l'especulació bèl·lica sigui el detonant que faci saltar pels aires les fràgils estructures que sostenen el nostre dia a dia. La trinxera de la pau és, avui, l'única protecció eficaç contra l'abisme financer que s'obre als nostres peus.