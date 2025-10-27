Si vols pujar el PIB, redueix Manresa al carrer Guimerà

No descobreixo res dient que el regidor Joan Vila té certa fixació amb la pobresa. D'altra no s'entén que assenyali com a hipòtesi fer pujar el PIB per habitant de la ciutat comptant-hi els veïns de Pineda de Bages, quan és una variable que ni indústries ni comerços tenen en compte quan es volen instal·lar a la ciutat. Les indústries perquè, amb una clientela global, el que valoren és tenir unes bones infraestructures, i els grans comerços, perquè cap d'ells no es limita a la frontera administrativa de la ciutat a l'hora de fer les seves anàlisi de viabilitat. De fet, seria com creure que qui s'instal·la al Guimerà només valora el PIB de Passeig i Rodalies.
De què serveix, doncs, inflar artificialment el PIB per habitant de Manresa annexionant-se Pineda de Bages? De res. No creix la riquesa individual i sí, en canvi, creix la desigualtat. Tampoc serviria de res fer-lo pujar regalant la Balconada i la Font al Pont de Vilomara, el Xup a Sant Salvador de Guardiola i la Mion a Sant Joan de Vilatorrada, o reduint Manresa al carrer Guimerà.
Bé, sí. Com ha apuntat l'alcalde de Sant Fruitós, serveix per fer créixer l'ego a mentalitats putinianes. Però és clar, que això ho assenyali Joan Carles Batanés, que, segrestat per la seva dèria trumpista, fa pocs anys proposava muntar un hotel amb casino a les portes del Parc de l'Agulla aprofitant que el seu terme municipal fa cunya a tocar de la rotonda, o que prioritza sempre ser el primer de la comarca, per davant de la seva utilitat, en tot allò que li ofereixen, tampoc no diu res al seu favor.
Vila i Batanés són, amb diferència, els dos polítics de la Catalunya Central amb més incontinència verbal. No és una ofensa. Ells mateixos fan gala de dir les coses "a la cara", o sigui, sense parar a valorar la conveniència de les seves intervencions. Era qüestió de temps que xoquessin.
Molt pitjor que el baix PIB per habitant que té Manresa, és la desigualtat econòmica que hi ha entre la seva població. Poc PIB i, a sobre, mal repartit. En això sí que pot treballar-hi el regidor Vila. En fer créixer el PIB -sense maquillatges- i en fer política perquè la riquesa es reparteixi més justament entre els seus habitants. Es clar que això, apostant perquè no s'apugi l'IAE de les grans empreses, és molt més difícil d'aconseguir. A no ser, es clar, que ens annexionem Pineda de Bages i ja de passada tots els polígons de Sant Fruitós, que paguen un IAE més adequat i que no són pas pocs.