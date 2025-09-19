Festa Major i seguretat: un operatiu d'èxit que marca el camí

La Festa Major de Manresa d'enguany ha estat un èxit també des del punt de vista de la seguretat. Una vegada feta l'avaluació, podem dir amb orgull que hem desplegat el dispositiu més ampli i continuat dels darrers anys, i això ha tingut un impacte directe en la tranquil·litat amb què milers de manresanes i manresans i d'arreu del Bages han pogut gaudir de la festa més important de la ciutat.
El pla va suposar un augment de patrulles policials, l'ampliació d'horaris a la comissaria del Centre Històric i controls preventius de trànsit i d'alcoholèmia. Patrulles de paisà i uniformades es van intensificar en els moments de màxima afluència per prevenir conductes incíviques com botellots o furts. Tot plegat es va complementar amb més garanties de seguretat gràcies a la monitorització activa de la xarxa de videovigilància municipal, inclosa la utilització d'un dron per gestionar millor les grans aglomeracions com foren els concerts multitudinaris, el castell de focs, i el correfoc.
Les dades parlen per elles mateixes. La Policia Local va realitzar 79 proves d'alcoholèmia i va aixecar 21 actes per tinença i consum de drogues, 14 de les quals amb la participació del gos policia, l'Otto, que ha tingut un paper molt actiu i valorat. En total, s'han atès 309 sol·licituds de tota mena, més d'un 60% més que en un cap de setmana d'estiu habitual. També s'han instal·lat 6 punts de control nocturns, amb 79 proves, 9 d'elles positives, i s'ha intervingut en 6 accidents de trànsit. A més, es van reubicar 32 vehicles per garantir el correcte desenvolupament de les activitats.
Un altre balanç molt positiu és que no hi ha hagut cap activació del protocol de violència masclista. Els Punts Lila, on s'ofereix informació, prevenció i acompanyament, han atès més d'un miler de persones, però no s'ha hagut d'activar cap protocol. A la carpa de Consums, situada al carrer Sallent, el personal tècnic va fer 130 atencions en matèria de prevenció de riscos associats al consum de substàncies.
Tot això reforça la idea que la seguretat no només és vigilància i control, sinó també pedagogia, proximitat i prevenció planificada. Aquest dispositiu no és fruit de la improvisació, sinó d'una manera diferent de governar. Venim d'anys en què les polítiques públiques de seguretat, sovint no tenien la prioritat que avui pertoca, i ara, amb l'actual govern a l'Ajuntament, l'hem situat al centre de les prioritats municipals. Quan la ciutadania percep que pot gaudir de la Festa Major sense ensurts, el missatge és clar: la feina ben feta dona resultats i reforça la confiança en les institucions.
Per això, més enllà de les xifres, el més rellevant és el que simbolitza aquest operatiu: un compromís ferm amb la seguretat i la convivència a Manresa. No es tracta només de gestionar bé unes festes, sinó de demostrar que, amb voluntat política, recursos i planificació, es poden aconseguir resultats tangibles.
Aquesta és la nostra manera de fer: més prevenció i acció, suposarà menys improvisació, amb un objectiu clar: garantir que Manresa sigui una ciutat segura i cívica, i amb qualitat de vida per a tothom. I és en aquesta línia que seguirem treballant des del govern municipal, liderant les polítiques de seguretat i protecció civil, assumint la responsabilitat de millorar el dia a dia de la ciutadania.