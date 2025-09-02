Manresa tanca una Festa Major multitudinària amb èxit de participació

L'Ajuntament de Manresa ha fet una valoració positiva de la Festa Major 2025, que ha destacat per la gran participació ciutadana i l'alta assistència als principals actes, com el Correfoc, els concerts i el Castell de focs. Malgrat registrar-se incidències sanitàries i diverses actuacions policials, totes van ser de caràcter lleu i es van resoldre sense afectacions greus.
Una Festa Major de gran format i massiva assistència
Els carrers i places de la ciutat s'han omplert d'activitats durant la Festa Major, amb una resposta multitudinària de la ciutadania. L'actuació de Flashy Ice Cream divendres al carrer Sallent va reunir 6.000 persones, Els Catarres dissabte en van congregar 8.500 i Doctor Prats diumenge va atraure 8.000 espectadors. Altres propostes destacades van ser la ballada de la imatgeria a la plaça Major, el concert de la Cobla-Orquestra Montgrins a la Porxada o l'espectacle de circ Entre Nous als Jardins del Casino.
Un dels èxits més notoris va ser la Manresa Desconeguda, que va duplicar l'assistència respecte a l'any passat, amb 1.400 visitants. L'Ajuntament subratlla que aquestes xifres consoliden la Festa Major com un esdeveniment cultural i social de primer nivell al Bages.
Correfoc i incidències sanitàries
El Correfoc de dilluns va ser un dels moments més intensos de la celebració, però també l'acte amb més incidències. Els punts sanitaris van atendre 64 persones, la majoria per cremades lleus. També es va registrar una ferida al cap, una torta de peu i cinc conats d'incendi al llarg del recorregut.
Malgrat aquestes xifres, l'Ajuntament remarca que el balanç final és positiu i que els dispositius preventius van funcionar de manera coordinada, garantint la seguretat del públic i dels participants.
Dispositius policials i el paper d'Otto
Durant els dies de Festa Major, la Policia Local va atendre 309 sol·licituds, un 60% més que un cap de setmana habitual d'estiu. Es van instal·lar sis punts de control d'alcoholèmia en horari nocturn, amb 79 proves realitzades, de les quals 9 van resultar positives.
També es van aixecar 21 actes per tinença o consum de drogues, 14 de les quals gràcies a la participació del gos policia Otto, que ha estat clau en la detecció. A més, la policia va intervenir en sis accidents de trànsit i va reubicar 32 vehicles estacionats en zones reservades als actes festius.
Prevenció i atenció als punts liles i de consum
Els punts liles, instal·lats al carrer Sallent, la plaça Sant Domènec i el carrer Sant Miquel, van atendre 1.029 persones, oferint informació, prevenció i acompanyament davant possibles casos d'agressions sexistes i LGTBI-fòbiques. En cap moment va ser necessari activar el protocol de violència masclista.
Paral·lelament, la carpa de Consums situada al carrer Sallent va realitzar 130 atencions relacionades amb la informació i prevenció en el consum de substàncies i riscos associats.
Amb aquest balanç, l'Ajuntament de Manresa considera que la Festa Major 2025 ha estat un èxit tant en participació com en gestió d'incidències, reforçant el model de festa segura, inclusiva i amb una programació que respon a les expectatives de públic divers i multitudinari.