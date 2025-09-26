Manresa «ben parida i contaminada»

A l'estiu vaig recollir de la bústia de casa L'Apuntador, el butlletí informatiu del govern municipal. A la portada del mes de juliol-setembre destacava la campanya impulsada pel govern de la ciutat, que ens proposava sentir-nos orgulloses de la ciutat pels grans projectes urbanístics o industrials. A la pàgina 6, en petit, es visualitzava en un gràfic la renúncia del govern municipal a la implementació inicial de la zona de baixes emissions (ZBE), amb el titular Una nova zona de baixes emissions per donar compliment a la llei.
Diuen que ho han fet després d'escoltar la ciutadania i que ho han de fer perquè "la normativa els hi obliga". És a dir, si no els obliguessin no farien ni aquesta proposta de mínims. Ara, la ZBE queda concentrada dins el Centre Històric que bàsicament ja no té cotxes que hi circulin des de fa anys.
No sé a quina ciutadania han escoltat, s'han escoltat ells mateixos? perquè just a la pàgina 7 -això sí, encara amb una notícia més petita- s'hi explicava la presentació de la jornada Ciutat, salut i clima, sobre els efectes del canvi climàtic en la salut de les persones i el paper transformador que podien jugar les ciutats per aturar-lo. Una campanya que promou el mateix Ajuntament i, per aquest motiu, a primera fila hi havia part del govern local i de l'oposició. Els mateixos que junts, renuncien a reduir l'ús del cotxe a la ciutat, que és el principal factor de morts i malalties pulmonars per l'emissió de partícules contaminants.
La retallada al projecte inicial de ZBE, que passa del 50% al 10% "per complir els mínims que la llei obliga", s'ha explicat al ple d'aquesta setmana per part del govern. De la protecció de la contaminació de l'aire i millores de la mobilitat per al 84% de la població manresana, passarem al 6,2%.
Qui vol el millor per Manresa ha de voler justícia climàtica.
El canvi climàtic no afecta tothom per igual. Sabem que, a escala global, les persones i països que menys contribueixen a l'emissió de gasos són els que més pateixen les conseqüències. Doncs bé, a casa nostra, succeeix que Manresa, per la seva capitalitat, rep molt trànsit de cotxes de l'entorn, a causa de la manca d'una bona xarxa de transport públic comarcal, amb la qual cosa la ciutadania de Manresa és la que ens mengem la contaminació pròpia i la dels altres.
Però els grups municipals, del govern i l'oposició, lluny de pactar polítiques per salvaguardar-nos als manresans i manresanes, encara que tinguin costos inicials i generi antipaties, han preferit amagar el cap sota l'ala. Alguns, fins i tot, han alimentat la recollida de signatures contra la ZBE des dels pobles del voltant i s'han posat al capdavant de manifestacions.
Manresa, sobretot les seves classes mitjanes i populars, mereixen justícia climàtica i garantir aquest dret ha de ser missió del govern, per això, calia defensar una millor ZBE que la que ens imposaran, tant com avançar en altres estratègies d'adaptació i mitigació.
Ignorar que som una ciutat vulnerable climàticament, és decebedor políticament, però sobretot perillós per la nostra salut. I a la llarga per l'economia: Qui vol viure, passejar o comprar al comerç local en una ciutat plena de cotxes, amb calor asfixiant, que no aposta per millorar l'aire que s'hi respira?