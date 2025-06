Balsareny celebra aquest dissabte la 13a Trobada Gegantera amb disset colles participants

Després d'haver estat seu l'any passat de la XVI Fira del Món Geganter de Catalunya i de la XXIV Trobada Comarcal Bages-Berguedà, la colla de geganters, grallers i tabalers Els K + Sonen de Balsareny organitza aquest dissabte 14 de juny la seva 13a Trobada Gegantera, amb una nova jornada festiva carregada de cultura popular i ambient familiar.

L'activitat comptarà amb la participació de disset colles geganteres d'arreu de Catalunya: Abrera, l'Ametlla de Merola, Caldes d'Estrac, Caldes de Malavella, Martorelles, Matadepera, Ribes de Freser, Puig-reig, Sant Fruitós de Bages, Sant Quintí de Mediona, Santpedor, Torelló, Vilanova d'Espoia, Vilassar de Mar i la colla amfitriona de Balsareny. També hi seran presents els grallers de Campdevànol i el capgròs local del doctor Pep Cañellas, tot sumant una completa mostra d'imatgeria festiva i musical.

Plantada, cercavila i mostra de balls

La jornada començarà a les 5 de la tarda a la plaça Ricard Viñas, on tindrà lloc la tradicional plantada de gegants. A 1/4 de 7 arrencarà la cercavila pels carrers del poble, en un recorregut que portarà les figures fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà, a 3/4 de 8 del vespre, les colles seran rebudes per les autoritats municipals, que donaran pas a la mostra de balls de lluïment i l'entrega de records a la plaça de l'Església. L'acte finalitzarà amb una ballada conjunta de totes les figures participants, una imatge sempre celebrada pels assistents.

Sopar popular i festa amb música en directe

La trobada no s'acabarà amb els gegants. A partir de les 9 del vespre, la plaça de la Mel serà escenari del sopar popular, obert tant als membres de les colles com al conjunt de la ciutadania, que hi podrà assistir adquirint el tiquet corresponent.

Un cop acabat el sopar, tindrà lloc el divertit Grallaquinto, un original quinto musical interpretat en directe pels Grallers de Campdevànol, i la jornada culminarà amb una sessió musical de DJ TDJ a la sala Sindicat, que tancarà una festa que enguany consolida Balsareny com a punt de referència geganter a la Catalunya Central.

Amb aquesta nova edició, la colla Els K + Sonen continua teixint complicitats amb el territori i demostrant la vitalitat de la cultura gegantera, mantenint viva una tradició que continua omplint places i carrers de festa i emoció.