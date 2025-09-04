Botigues al Carrer i Tast de Setembre amb descomptes i tapes al centre de Manresa

El centre de Manresa es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran aparador a l'aire lliure amb el retorn de les Botigues al Carrer i l'arribada del Tast de Setembre. Les dues iniciatives coincideixen per oferir als ciutadans una oportunitat de fer les últimes compres de rebaixes i, alhora, gaudir d'una ruta gastronòmica amb productes locals.
La rematada final de les rebaixes
Les Botigues al Carrer permetran trobar productes de temporada amb descomptes especials exposats davant dels establiments. Es tracta d'una iniciativa dels comerciants de la ciutat per dinamitzar el centre i facilitar que els clients puguin aprofitar els últims preus de la temporada en un ambient proper i festiu.
Tast de tapes i sorteig
En paral·lel, els establiments de restauració de la zona del Passeig i rodalies oferiran el Tast de Setembre, amb una selecció de tapes i beguda a un preu únic de 4 euros. Entre els participants hi ha locals com Miami, El Celler, Xaloc, Ibericus, El Casinet, Farolillo, Abismal, Kursaal, Circus, el Guimerà i l'Òscar.
Els clients que completin una ruta de tres establiments entraran en el sorteig d'un val de compra de 50 euros, una manera d'incentivar tant el consum gastronòmic com el comerç local. La selecció de tapes es podrà consultar a les xarxes socials dels establiments i de la UBIC Manresa (@ubicmanresa).
Comerç i gastronomia units
Després de l'èxit del Tast d'Ascenció, Manresa torna a apostar per la combinació de comerç i gastronomia com a fórmula per dinamitzar el centre i atraure veïns i visitants. Tant les Botigues al Carrer com el Tast de Setembre es presenten com una oportunitat per estalviar en les compres i, alhora, gaudir d'una experiència gastronòmica variada.