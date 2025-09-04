Manresa celebrarà la Setmana Europea de la Mobilitat amb activitats i el bus urbà a 1 euro

Manresa tornarà a ser protagonista de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebrarà entre els dies 16 i 22 de setembre. La iniciativa, que té com a objectiu fomentar hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, posarà el focus enguany en l'accessibilitat universal al transport públic i en la necessitat de garantir que ningú quedi exclòs d'aquest dret fonamental.
La programació d'aquesta edició ha estat presentada aquest dijous al matí pel regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Carles Garcia, que ha remarcat que l'esdeveniment "és una oportunitat per conscienciar la ciutadania sobre la importància de repensar els desplaçaments quotidians i apostar per opcions més sostenibles com caminar, la bicicleta, el transport públic o els vehicles elèctrics".
Jornada central a Sant Domènec i la Porxada
El dissabte 20 de setembre serà el dia fort de la setmana, amb activitats centrades a la plaça Sant Domènec i a la plaça Porxada. A Sant Domènec tindrà lloc la Matinal de mobilitat, temps i cures, que inclourà tallers i activitats diverses per a tota la família. Entre les propostes destaca la gimcana popular El trivial de la mobilitat, un recorregut per la ciutat pensat per donar a conèixer als infants i joves el funcionament del bus urbà de Manresa. Sense necessitat d'inscripció prèvia, els participants sortiran de Sant Domènec i, seguint pistes i resolent enigmes, hauran d'utilitzar diferents línies i parades. Els qui completin el repte rebran un diploma acreditatiu.
La jornada inclourà també tallers per potenciar l'ús de la bicicleta, com el Neteja i tuneja la teva bici, on s'ensenyaran tècniques de manteniment i personalització, o el taller de cistelles de cartó per a bicicletes, que permetrà als participants elaborar caixes a mida per portar-hi objectes quotidians o la compra.
Al mateix temps, a la plaça Porxada hi haurà un circuit de bicicletes amb cons i senyals de trànsit, adreçat a infants de 3 a 12 anys. L'activitat es farà de 10 del matí a 1 del migdia i vol familiaritzar els més petits amb la circulació en entorns segurs.
Transport públic assequible i inclusiu
Amb el lema Mobilitat per a tothom, la Setmana Europea de la Mobilitat subratlla la importància de garantir que l'accés al transport públic no estigui condicionat pels ingressos econòmics, la ubicació geogràfica, el gènere o les capacitats físiques. En aquest sentit, Manresa impulsarà mesures per facilitar-ne l'ús.
Durant tota la setmana, del 16 al 21 de setembre, el bitllet senzill del bus urbà tindrà un preu reduït d'1 euro. A més, el 22 de setembre, coincidint amb el Dia Sense Cotxes, el transport urbà serà gratuït per a tots els usuaris.
A més, el regidor Carles Garcia participarà en la jornada El transport públic als municipis: casos d'èxit, organitzada per la Diputació de Barcelona, on exposarà el model de transport urbà manresà. L'any passat, aquest servei va superar per primer cop els tres milions de passatgers anuals, una xifra rècord que consolida la tendència de creixement.
Nous projectes de mobilitat a Manresa
En paral·lel a la Setmana Europea de la Mobilitat, l'Ajuntament continua treballant en nous projectes per potenciar la mobilitat sostenible. Garcia ha confirmat que el servei municipal de lloguer de bicicletes Baik es troba en procés de licitació. Aquest servei vol donar resposta tant a l'ús turístic com a les necessitats de desplaçament quotidià dels veïns.
D'altra banda, el microbús per al Barri Antic, una de les actuacions més esperades per millorar l'accessibilitat en aquest sector de la ciutat, es posarà en funcionament en període de proves durant el darrer trimestre de l'any. Segons el regidor, tots dos projectes avancen dins dels terminis previstos.
Manresa, cap a una ciutat més sostenible
Amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, Manresa reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. L'Ajuntament vol aprofitar la cita per implicar la ciutadania en el debat sobre com ens movem i com podem fer-ho millor, tot fomentant iniciatives que combinin salut, seguretat i respecte pel medi ambient.
En paraules de Carles Garcia, "la mobilitat no és només una qüestió de transport, sinó de qualitat de vida i cohesió social. Per això hem de garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats per moure's i accedir a serveis, treball i educació".
Amb activitats lúdiques, tallers pràctics, avantatges al transport públic i nous projectes en marxa, la Setmana Europea de la Mobilitat vol fer de Manresa un exemple de ciutat que aposta per la proximitat, la sostenibilitat i la inclusió.