Nous treballs d'asfaltatge a Manresa a partir del 3 de setembre

La primera setmana de setembre començaran nous treballs de millora de la calçada a diversos carrers de Manresa. Les actuacions, que formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2025, suposaran afectacions temporals al trànsit i als accessos dels veïns.
Carrers afectats
El dimecres 3 de setembre s'iniciaran obres al carrer Mossèn Serapi Ferrer, concretament al tram entre Sant Josep i Doctor Esteve, així com a la cruïlla amb el carrer Sansa. També hi haurà treballs al carrer Pau Casals (tram entre Morera i Cervantes) i al carrer Fra Jacint Coma i Galí (tram entre Montcau i Sabadell, inclosa la cruïlla). Les obres obligaran a desviar la circulació i a establir nous recorreguts d'accés pels veïns.
El dijous 4 de setembre es preveuen actuacions al barri del Xup, amb talls totals als carrers on es treballi i prohibició d'estacionar.
Terminis i afectacions
La durada prevista de les obres és de tres dies en els carrers Mossèn Serapi Ferrer, Pau Casals i Fra Jacint Coma i Galí (dos dies de tall total i un amb afectacions puntuals per pintura). Al Xup, les obres s'allargaran dos dies, amb tall complet de la circulació. Els guals dels trams afectats es podran utilitzar sempre que l'estat dels treballs ho permeti i fora de l'horari laboral.
Una inversió de 1,5 milions d'euros
Aquestes actuacions s'emmarquen en el Pla de Millora de l'Espai Públic 2025, dotat amb 1,5 milions d'euros, que al llarg de l'any contempla millores a voreres, espais de vianants, camins rurals, parcs infantils i calçades. Només aquest estiu, la partida destinada a asfaltatge ha estat de 350.000 euros.