El Kursaal acull «El tigre», la comèdia de Madaula sobre la felicitat i les seves contradiccions

La Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa serà l'escenari, aquest diumenge 7 de setembre a les 6 de la tarda, de la representació de la comèdia El tigre, escrita i dirigida per Ramon Madaula. L'obra, protagonitzada per David Olivares i Mercè Martínez, ofereix una mirada irònica i alhora tendra sobre el món del creixement personal i els límits de les receptes motivacionals.
Una trobada inesperada
La trama gira al voltant d'un reconegut coach de la felicitat que ha de fer-se unes fotografies per a un suplement dominical. La sessió està a càrrec d'una fotògrafa que travessa un moment vital complicat i que mostra una gran dosi d'escepticisme davant els missatges d'optimisme i les tècniques motivacionals del coach.
El xoc entre els dos personatges genera situacions còmiques i reflexives, fins que uns esdeveniments imprevistos sacsegen la vida del mateix coach. En aquell moment, el que havia estat guia i referent en positiu haurà d'afrontar la paradoxa de no saber com aplicar-se a ell mateix les receptes que predicava amb tanta convicció.
Una mirada crítica i amb humor
El tigre és una comèdia que convida el públic a reflexionar sobre els límits dels discursos motivacionals i sobre la fragilitat que s'amaga rere les façanes d'èxit. La interpretació de David Olivares i Mercè Martínez promet dotar d'autenticitat i frescor aquesta història que barreja humor, crítica social i emoció.
Venda d'entrades
Les entrades tenen un preu de 20 euros (18 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i persones amb Carnet Galliner). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través de la web del teatre.