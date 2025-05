El 14è Torneig de Catan del Club del Joc del CAE es disputarà dissabte

El Club del Joc del CAE torna amb força amb la 14a edició del Torneig de Catan, una cita clàssica per als amants dels jocs de taula. El torneig tindrà lloc el dissabte 24 de maig, de 17h a 20h, als locals del CAE (Plaça del Milcentenari, s/n, Manresa).

Amb partides de quatre jugadors, s'utilitzarà el joc bàsic de Catan, sense expansions. El torneig constarà de tres rondes, cada una ambientada amb un escenari diferent, i amb una durada màxima de 50 minuts per partida. La primera ronda es farà per sorteig i, a partir d'aquí, les taules es reorganitzaran segons les puntuacions. Les tres persones millor classificades s'enduran un joc de taula com a premi.

Les places són limitades, així que cal fer la inscripció prèviament a través del web del CAE.

Aquest torneig no seria possible sense la implicació dels membres del Club del Joc, i compta amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca, l'editorial Devir i Abacus Cooperativa, així com el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, dins el marc d'activitats de lleure i dinamització juvenil que impulsa el CAE.

Des del seu llançament el 1995, Catan (originalment Colons de Catan) ha marcat un abans i un després en el món dels jocs de taula, amb milions de seguidors arreu del planeta i reconeixements internacionals. Des del 2010, també es pot jugar en català.