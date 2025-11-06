El duel entre el bé i el mal d'«Els bons», amb Madaula i Boixaderas, arriba al Kursaal

El Kursaal de Manresa acollirà aquest cap de setmana dues funcions de la comèdia Els bons, una obra escrita per Ramon Madaula i dirigida per Paco Mir que reuneix a l'escenari dos grans noms del teatre català: Jordi Boixaderas i el mateix Madaula. La peça, un duel ple d'humor entre el bé i el mal, compta també amb la participació d'Anna Casals.
Humor, dilemes i amistat a l'escenari
La Sala Gran del Kursaal serà l'escenari aquest cap de setmana d'una de les comèdies més celebrades de la temporada teatral catalana: Els bons, escrita per Ramon Madaula i dirigida per Paco Mir. Les funcions tindran lloc dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, i reuniran sobre l'escenari Ramon Madaula, Jordi Boixaderas i Anna Casals.
L'obra proposa un divertit duel dialèctic entre el bé i el mal, amb el segell característic de l'humor de Madaula i la direcció fresca i dinàmica de Mir. L'acció transcorre pocs dies abans de Nadal, quan dos amics es troben al Cercle Artístic del poble on, any rere any, interpreten Els Pastorets. Enguany, però, la tradició es veu alterada: el qui feia de Satanàs no podrà participar-hi, ja que ha de complir una condemna de presó.
Quan fer de dolent es converteix en un repte
Abans d'entrar a presó, el protagonista demana al seu amic que el substitueixi i assumeixi el paper del rei de l'infern. Però el nou Satanàs s'adona aviat que fer de dolent no és tan fàcil com sembla: li falta malícia, actitud i tota la picardia necessària per convèncer el públic. Entre riures i confessions, els personatges s'enfronten a les seves pròpies contradiccions morals, posant sobre la taula què vol dir realment ser "bo" o "dolent".
L'obra combina comèdia, crítica i tendresa, i convida l'espectador a reflexionar, des de l'humor, sobre la naturalesa humana i la línia fina que separa la virtut de la maldat.
Venda d'entrades i properes cites teatrals
Les entrades per veure Els bons tenen un preu general de 28 euros, amb descomptes de 26 euros per a majors de 65 anys i persones amb carnet Galliner, i entrades reduïdes de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
Després d'aquesta cita teatral, el cicle Toc de Teatre continuarà el 13 i 14 de desembre amb la representació de Mesures extraordinàries, de Carmen Marfà i Yago Alonso, una proposta que combinarà emoció i humor per tancar l'any teatral a la Sala Gran del Kursaal.