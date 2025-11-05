El projecte MOU-TEatre reflexiona sobre l'ús de les pantalles amb l'obra «Error 404»

El projecte MOU-TEatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social tornarà als escenaris aquest dissabte 8 de novembre amb la seva nova obra, Error 404 Live not found, una creació col·lectiva que convida a reflexionar sobre l'impacte de les pantalles en la nostra vida quotidiana. El muntatge és fruit d'un procés intens de treball i debat amb participants de diverses edats, coordinat per Cia. Sargantana, i s'emmarca dins la campanya Ets addicte a la pantalla? impulsada per l'Ajuntament de Manresa.
Una obra per pensar com vivim davant les pantalles
Amb Error 404 Live not found, el projecte MOU-TEatre proposa un viatge escènic i emocional al voltant de la relació constant amb les pantalles, des de la dependència fins a les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. L'obra recull testimonis reals, experiències personals i reflexions col·lectives, per mirar-se amb honestedat una realitat que forma part del dia a dia de tothom.
El procés de creació va començar el 24 de setembre i ha estat guiat per la companyia Sargantana, en un intens període de treball on els participants, de diferents edats i perfils, han explorat nous llenguatges escènics i han aprofundit en els efectes socials i personals de la tecnologia digital.
Un espai de reflexió i intercanvi
MOU-TEatre és una iniciativa impulsada per les regidories de Cultura i Llengua, Drets Socials, Infància i Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa. El projecte té com a objectiu utilitzar el teatre com a eina de transformació social, promovent la participació, la inclusió i el debat sobre els reptes del present.
Des dels seus inicis, MOU-TEatre ha esdevingut un espai creatiu d'intercanvi entre col·lectius diversos, on l'art serveix com a vehicle per remoure inquietuds i construir una mirada crítica sobre la societat actual. En aquesta edició, el projecte posa l'accent en la relació amb la tecnologia, especialment en el model que transmeten les persones adultes a les noves generacions.
Una acció dins la campanya Ets addicte a la pantalla?
L'estrena de Error 404 Live not found forma part de la campanya Ets addicte a la pantalla?, que l'Ajuntament de Manresa va posar en marxa l'any passat per fomentar una reflexió ciutadana sobre l'ús de les pantalles i el seu impacte en la salut i les relacions humanes.
L'acte està coorganitzat per Cia. Sargantana, Els Carlins i l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La representació tindrà lloc el dissabte, 8 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda a la sala Els Carlins. La entrada és gratuïta, però cal reservar-la al web del teatre.