«Cavallet de mar o el peix invisible», una reflexió sobre cos i identitat al Kursaal de Manresa

La sala petita del teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous a les 7 de la tarda la representació de Cavallet de mar o el peix invisible, una proposta del dramaturg Pau Coya que aborda la transició de gènere i la diversitat corporal des d'una mirada íntima, poètica i reivindicativa.
Una història sobre cos, transició i llibertat
Dirigida per Rebeca Del Fresno i interpretada per Marc Torres, l'obra explica la història d'en Martí, un jove de vint anys que, després d'un any de començar la seva transició i administrar-se testosterona, descobreix que està embarassat de tres setmanes. A partir d'aquest punt, el muntatge es desplega com un monòleg en què el protagonista reflexiona sobre el seu cos, la seva identitat i els codis de gènere imposats.
El text de Pau Coya -guardonat amb diversos premis- va més enllà de l'experiència concreta de l'embaràs no desitjat: és una celebració de tots els cossos i una reivindicació de la diversitat com a forma de llibertat. “És la història d'un noi que menstrua, però també d'algú que estima, dubta i pren decisions”, resumeix la sinopsi.
El cicle RBLS, teatre jove i compromès
La funció forma part del cicle RBLS (Rebels), impulsat a Manresa per El Galliner amb l'objectiu d'acostar el teatre als joves a partir de 16 anys. Inspirat en el festival barceloní nascut el 2017 de la mà de Carme Tierz, el cicle aposta per propostes arriscades, actuals i capaces de connectar amb les inquietuds de les noves generacions.
Després de la representació, el públic podrà participar en un col·loqui obert amb el dramaturg Pau Coya, per compartir reflexions sobre l'obra i el seu procés creatiu.
Venda d'entrades
Les entrades per a Cavallet de mar o el peix invisible tenen un preu general de 18 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner (15 euros) i preu reduït per a menors de 30 anys (6 euros). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.